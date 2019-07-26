FASÜLYE KAVGASI BÜYÜDÜ

Şarkıcı Atilla Taş, "Fasulye pahalıysa yemeyeceksin, ucuz sebze yiyeceksin" diyen Seray Sever'e tepki gösterdi.

TV8 ekranlarında 'Gel Yazın Konuşalım' isimli programda Hakan Hatipoğlu ile program sunan Seray Sever, toplumda yaşanan sorunlarla ilgili söyledikleriyle herkesi şaşırttı.

"İNSANLARIN YANINDA BOMBALAR PATLAMIYOR"

Programda Hakan Hatipoğlu 'İnsanların hayatları zor; ekonomik problem çeken var nasıl gülsün bu insan' deyince Sever şunları söyledi: "Şöyle gülsün bu insan; en azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor. Yanında insanlar ölmüyor. Vatanındasın birazcık da şükretmeyi bilmesi lazım... En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim!

"PAHALIYSA YEMEYECEKSİN"

Sözünü "Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin" bitiren Sever'e, Atilla Taş'tan sert tepki geldi.

"MİLLET AÇ AÇ"

Taş Twitter hesabından "Seray Sever bu ne bilmişlik yahu! Misafir çocuğu gibisin çimdiklik. Bomba düşmedi diye sevinelim mi? Millet aç aç! Senin gibi tuzu kuru değil herkesin. Sırça köşklerinizden bakınca öyle mi görünüyor ülke? Bir bitmediniz arkadaş yahu!" sözleriyle Sever'i yerden yere vurdu.