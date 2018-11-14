  • BIST 93.287
  • Altın 211,947
  • Dolar 5,4738
  • Euro 6,1921
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAABD'de bombalı paket alarmı sürüyor!

Fas Kralı uyudu, Trump sinirlendi!

»
Fas Kralı uyudu, Trump sinirlendi!
Dünya liderleri Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdirilmesinin 100. yıldönümünde Fransa'da toplandı. Büyük buluşmaya, Macron konuşurken uyuklayan Fas Kralı'na, Trump'ın sinirli bakışları damga vurdu.

Dünya liderleri Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdirilmesinin 100. yıldönümünde Fransa'da toplandı. Dünya liderlerinin bir araya geldiği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliği yaptığı zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Paris'teki zirvenin ardından Fransa - ABD gerilimi yaşanmaya başlandı. Trump'ın, Macron'un 'Avrupa Ordusu' fikrine yönelik sert sözleri konuşulmaya devam ederken, bu zirvede ilginç bir an da yaşandı.

Macron konuşurken Fas Kralı Muhammed'in uyuduğu görüntüler sosyal medyayı sallarken, görüntülerde Trump'ın sinirli bakışları dikkat çekti.

Etiketler:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trump: Erdoğan'ın Kaşıkçı açıklaması oldukça sertti24 Ekim 2018 Çarşamba 10:14
  • Suudi Kralı Selman'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması23 Ekim 2018 Salı 15:39
  • Beyaz Saray'dan Suudi Arabistan açıklaması23 Ekim 2018 Salı 10:20
  • Trump: Suudilere bazı sorularımız olacak20 Ekim 2018 Cumartesi 12:10
  • Washington Post'tan Suudi prense şok suçlama20 Ekim 2018 Cumartesi 12:00
  • Trump: Kaşıkçı'nın öldüğünü kabul ediyorum19 Ekim 2018 Cuma 10:40
  • ABD'den, S.Arabistan'a flaş yaptırım!18 Ekim 2018 Perşembe 10:49
  • Kırım'da patlama!17 Ekim 2018 Çarşamba 14:55
  • New York Times’tan flaş Kaşıkçı iddiası!17 Ekim 2018 Çarşamba 10:06
  • Trump, Brunson'ı Beyaz Saray'da kabul edecek13 Ekim 2018 Cumartesi 10:53
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim