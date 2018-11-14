Fas Kralı uyudu, Trump sinirlendi!

Dünya liderleri Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdirilmesinin 100. yıldönümünde Fransa'da toplandı. Büyük buluşmaya, Macron konuşurken uyuklayan Fas Kralı'na, Trump'ın sinirli bakışları damga vurdu.

Dünya liderleri Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdirilmesinin 100. yıldönümünde Fransa'da toplandı. Dünya liderlerinin bir araya geldiği, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliği yaptığı zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Paris'teki zirvenin ardından Fransa - ABD gerilimi yaşanmaya başlandı. Trump'ın, Macron'un 'Avrupa Ordusu' fikrine yönelik sert sözleri konuşulmaya devam ederken, bu zirvede ilginç bir an da yaşandı.

Macron konuşurken Fas Kralı Muhammed'in uyuduğu görüntüler sosyal medyayı sallarken, görüntülerde Trump'ın sinirli bakışları dikkat çekti.