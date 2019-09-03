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FARUK KAVURMACI, HASTANEYE KALDIRILDI!

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FARUK KAVURMACI, HASTANEYE KALDIRILDI!
TUSKON davasında 35 aydır tutuklu bulunan İBB eski belediye başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı, geçirdiği epilepsi krizi sonrası ambulansla hastanenin acil servisine kaldırılıp gözetim altında alındı.

Medyafaresi.com'un haberine göre; Kadir Topbaş'ın FETÖ’den tutuklu damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın koğuşunda geçirdiği epilepsi krizi sonrası bilincini kaybettiği ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

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