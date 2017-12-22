Fantastik Sözler

Demet Özdemir, katıldığı bir davette ilginç açıklamalarda bulundu. "Çok fantastik hayaller kurarım" diyen Özdemir, çocukken çok çılgın biri olduğunu söyledi.

Oyuncu Demet Özdemir, katıldığı bir davette kendi çocukluğuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Çocukken oyuncu olmayı hayal ettiği söyleyen Demet Özdemir, “Ben balık burcuyum, çok fantastik hayaller kurarım, daha yolun başındayım” dedi. Çocukluğundan bahseden Demet Özdemir, “Çok küçük bir yerde büyüdüm, hem zaman hem de bölge olarak çok avantajım vardı, herkes birbiriyle aile gibiydi, çok çılgın bir çocuktum, sürekli hayal kurardım” ifadelerini kullandı.Son olarak “Sen Kiminle Dans Ediyorsun” filmiyle beyaz perdede boy gösteren Özdemir, filmin gişe başarısından çok “Burak Aksak filminde oynamak benim için büyük bir onur ayrıca Binnur Kaya gibi usta bir isimle aynı projede yer almak çok keyifliydi" açıklamasında bulundu.