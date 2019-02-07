Fakirlik tipime uymuyor

Oyuncu Bade İşcil, önceki gün Nişantaşı sokaklarında objektiflere takıldı.

Hastalıklarla boğuştuğunu belirten Bade İşcil; “Havalarla baş etmeye çalışıyoruz. Bir virüstür aldı başını gidiyor. Hasta olmamaya çalışıyoruz. Çocuk da okula gidince her türlü virüsü alıyor” dedi.

Öte yandan televizyon dizisi sonlanan İşcil'e genelde Nebahat Çehre gibi zengin kadın rollerinde oynadığı ve fakir kadını da canladırmak isteyip istemediği soruldu.

“BELKİ TRAKYA KÖYLÜSÜNÜ CANLANDIRABİLİRİM”

Gelen teklifleri okuyup değerlendirmeye aldığını belirten İşcil; “Çıkarılması zor roller geliyor. Beni de öyle şeyler heyecanlandırıyor. Tabii hep durumu iyi zengin kızı oynuyorum ama fakire tipim müsait olmuyor herhalde bilmiyorum ki. Aslında imaj yaparız olur” deyip şöyle ekledi;

“Bunu yapımcılara sormak lazım. Ben bana gelenler içinde eleyip seçiyorum. Belki Trakya köylüsünü canlandırabilirim. Doğulu bir kadın olmaz benden galiba”