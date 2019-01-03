  • BIST 88.348
  • Altın 229,806
  • Dolar 5,5473
  • Euro 6,3053
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKACendere Deresi taştı

Fakirliğin gözü kör olsun

»
Fakirliğin gözü kör olsun
Şimdi başlığa bakıp nedir bu diyeceksiniz.Ebru yaşar eşi ve çocuklarıyla birlikte mutluluk fotografını goole'den bulup saatlerce baktıktan sonra evlilik kıza ne güzel yakışmış mutlu ikizleri olan bir anne olmuş.

Ebru Yaşar'ı ben yıllardır tanırım çok dürüst çok harbi sözünü esirgemeyen bir sanatçı sesi de çok güzel... Rahmetli gazinocular kralı Fahrettin Aslan son dönemlerin de milliyet gazetesin deyken beni aradı bana "yaşar oğlum bu Ebru Yaşar var tanıyor musun? Yazı'nın devamına linle tıklayarak ulaşabilirisiniz  http://www.haberkonseyi.com/fakirligin-gozu-kor-olsun-1236yy.htm

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yıl başı eğlencesi kavgaya dönüştü... Yıl'ın ilk kavgası01 Ocak 2019 Salı 12:40
  • Büyük ikramiye'nin sahibi bir kişi01 Ocak 2019 Salı 11:49
  • Yıl'ın ilk bebekleri01 Ocak 2019 Salı 11:10
  • mutlu yıllar Türkiye31 Aralık 2018 Pazartesi 18:24
  • Metoeroloji uyardı bu hafta....31 Aralık 2018 Pazartesi 15:53
  • O ülkeler 2019'a girdi31 Aralık 2018 Pazartesi 15:26
  • Müjdat gezen... "iktidara malzeme gerekiyor"31 Aralık 2018 Pazartesi 13:40
  • Oteller de yer kalmadı31 Aralık 2018 Pazartesi 12:04
  • Büyük ikramiye saat kaç'ta açıklanacak31 Aralık 2018 Pazartesi 11:08
  • Arıza nedeniyle mahsur kaldılar30 Aralık 2018 Pazar 16:12
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim