Ebru Yaşar'ı ben yıllardır tanırım çok dürüst çok harbi sözünü esirgemeyen bir sanatçı sesi de çok güzel... Rahmetli gazinocular kralı Fahrettin Aslan son dönemlerin de milliyet gazetesin deyken beni aradı bana "yaşar oğlum bu Ebru Yaşar var tanıyor musun? Yazı'nın devamına linle tıklayarak ulaşabilirisiniz http://www.haberkonseyi.com/fakirligin-gozu-kor-olsun-1236yy.htm
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Fakirliğin gözü kör olsun
Şimdi başlığa bakıp nedir bu diyeceksiniz.Ebru yaşar eşi ve çocuklarıyla birlikte mutluluk fotografını goole'den bulup saatlerce baktıktan sonra evlilik kıza ne güzel yakışmış mutlu ikizleri olan bir anne olmuş.
Etiketler: Ebru yaşar, Necat gülseven, yaşar çakmak
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Fakirliğin gözü kör olsunŞimdi başlığa bakıp nedir bu diyeceksiniz.Ebru yaşar eşi ve çocuklarıyla birlikte mutluluk fotografını goole'den bulup saatlerce baktıktan sonra evlilik kıza ne güzel yakışmış mutlu ikizleri olan bir anne olmuş.
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