Yaşar Çakmak / Güncel

Fakirliğin gözü kör olsun

Şimdi başlığa bakıp nedir bu diyeceksiniz.Ebru Yaşar eşi ve çocuklarıyla birlikte mutluluk fotografını goole'den bulup saatlerce baktıktan sonra evlilik kıza ne güzel yakışmış mutlu ikizleri olan bir anne olmuş.

Ebru Yaşar'ı ben yıllardır tanırım çok dürüst çok harbi sözünü esirgemeyen bir sanatçı sesi de çok güzel... Rahmetli gazinocular kralı Fahrettin Aslan son dönemlerin de milliyet gazetesin de çalıştığım dönemde beni aradı bana "yaşar oğlum bu Ebru Yaşar var tanıyor musun? Bu kızı bana getir assolist yapacam çok iyi bir ses" demişti. bende Ebru Yaşar'ı aradığım da çok sevinmişti birlikte Fahrettin Aslan'ın Taksim deki yazhanesine gittik. "Kızım seni assolist yapacam biraz çalışacaksın sesin çok güzel neden şimdiye kadar seni tanımadım." dedi. Kısmet olmadı Fahrettin Aslan gazinosunu kapatma kararı aldı.

Bu arada biz Ebru Yaşarla arada bir buluşup sohbet eder yemek yerdik çok caddan çalışkan biriydi. Ben kendisini çok severdim. Yıllar oldu görüşmeyeli daha sonra Ebru Yaşar marmariste Diyarbakırlı iş adamı Necat Gülsevenle evlendi. İkiz çocukları oldu mutlu bir aile tablosu kurdular. Allah çocuklarını analı babalı büyütsün.

Şimdi neden fakirliğin gözü kör olsun

Geçtiğimiz sene magazinci.com'un gecesinde karşı da bir otel de Ebru Yaşarla karşılaştık. Şaşırdı kaldı. "Nerdesin!" "Nerelerdesin dostum kayıp adam bulundu." diyip birbirimize sarılıp hasret giderdik.

Ebru Yaşar'dan ayrıldıktan sonra etrafıma bi baktım etrafını magazinciler sarmış kadının her halini haber yapmak için çabalayanları gördüm. Geçtiğimiz günlerde de bir televizyon programına konuk olarak çıktığında sanatçı'nın etrafın da magazin yorumcuları pervane oldu sanki.. Eeee Ebru Yaşar'ı yeni den mi keşfettiler bu kızın sesi ve güzelliği o dönemde aynıydı. Ama gittiği davetler de bu kadar ilgi görmüyordu bu kadar magazinci, gazeteci yoktu. Çünkü o zaman fakir ama mutlu yine aynı Ebru Yaşar vardı.

Eşi'nin zengin olmasından mı kaynaklanıyor bilemem. Ama bildiğim tek şey var Ebru Yaşar'ın eşi zengin olabilir ama Ebru yine aynı Ebru ayni içtenlikle bir kız değişen bişey yok tek degişen etrafını saran gazeteciler. Köşe yazarlığı yapmaya başlamış ayrıca eşi'nin satın aldığı Show Radyo ve Radyo Viva'da da program yapıyor yani dicem o ki Ebru aynı Ebru.