FAİZ DÜŞERKEN, KURUN DÜŞMESİNİN NEDENİ NE?

Medyafaresi.com'un haberine göre; Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Faiz Düşerken Kur Nasıl Düşüyor?" başlıklı yazısında faiz düşerken doların neden düştüğünü anlattı.
Mahfi Eğilmez'in yazısı şöyle:
Çoğu insanın kafasında faiz düşerse kur yükselir diye bir ilişki şekillenmiş olduğu için Merkez Bankası’nın faizi indirmesi sonrasında kur da düşünce ortaya bir şaşkınlık tablosu çıktı.
Ekonomide (daha çok finansta) bazı kestirme yargılar öne sürülür. Mesela “faiz düşerse borsa yükselir” denir. Bu genel olarak doğru bir tespittir. Çünkü mevduat ve tahvil ile borsa yatırımı genellikle birbirine rakiptir. Faiz düştüğünde oradaki kazanç azalacağı için yatırımcılar borsaya (hisse senedi alımına) yönelebilir. Burada üçüncü bir değişkene bakmaya gerek kalmaz.
Buna karşılık faiz ile kur ilişkisine gelindiğinde bu iki değişken birbirini açıklamaya yetmeyebilir. Enflasyona da bakmak gerekir. Faiz düştüğünde eğer enflasyon için beklenti artış yönündeyse o zaman kur yükselir. Buna karşılık faiz düştüğünde eğer enflasyon beklentisi de düşüş yönündeyse ve faizdeki düşüş reel faizi sıfırlamayacak düzeydeyse kur düşebilir. Dolayısıyla “faiz düştüğünde kur yükselir” yargısı her zaman ve her yerde doğru değildir. Mutlaka bu iki değişkenin yanında enflasyona ve CDS primine de bakmak gerekir.
Konuyu uzaktan izleyen kişiler faiz düşünce kurun da düşmesine bakarak “teori burada işlemiyor” gibi söylemlere dalarlar. Kur ile faizin ilişkisini kurarken bu ilişkiyi etkileyen enflasyon, risk primi gibi değişkenlere bakmadan yola çıkılırsa varılacak yer kaçınılmaz olarak teoriyi suçlamaktan ibarettir.
- BIST 103.072
- Altın 272,126
- Dolar 5,6668
- Euro 6,2796
- İstanbul 23 °C
- Ankara 24 °C
- UÇAK KİRALAMA SAHTEKARLIĞI DA ÇIKTI!
- TOPKAPI İETT GARAJI PARK OLUYOR!
- DEMİ MOORE'DAN BOMBA İTİRAF!
- KİM KARDASHİAN'DAN OLAY İTİRAF!
- ANKET ŞİRKETLERİ, YENİ PARTİNİN OY POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRDİ!
- İBB HİZMET BİNASI SEYRANTEPE'YE TAŞINIYOR!
- İMAMOĞLU'NUN TALİMATIYLA SOSYAL YARDIM PAKETİ YÜZDE 25 ARTTIRILDI!
- FIRAT TANIŞ'TAN SİGORTA İSYANI!
- FATMA GİRİK HASTANEYE KALDIRILDI!
- ECE USLU'YU KÖPEK ISIRDI!
- İSTANBUL ŞİŞLİ'DE YANGIN!
- CHP'DEN DAVUTOĞLU'NUN İSTİFASINA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA!
- BALIK SEZONU, BU YIL VERİMSİZ GEÇİYOR!
- İYİ PARTİ'DEN HDP'Lİ VEKİL İÇİN ÇAĞRI!
- ÖZCAN DENİZ'İN ÜVEY KARDEŞİNDEN SİTEM DOLU SÖZLER!
FAİZ DÜŞERKEN, KURUN DÜŞMESİNİN NEDENİ NE?
Medyafaresi.com'un haberine göre; Ekonomist Mahfi Eğilmez, "Faiz Düşerken Kur Nasıl Düşüyor?" başlıklı yazısında faiz düşerken doların neden düştüğünü anlattı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- 17:06 - UÇAK KİRALAMA SAHTEKARLIĞI DA ÇIKTI!
- 16:44 - TOPKAPI İETT GARAJI PARK OLUYOR!
- 16:31 - DEMİ MOORE'DAN BOMBA İTİRAF!
- 16:20 - KİM KARDASHİAN'DAN OLAY İTİRAF!
- 16:09 - ANKET ŞİRKETLERİ, YENİ PARTİNİN OY POTANSİYELİNİ DEĞERLENDİRDİ!
- 13:38 - İBB HİZMET BİNASI SEYRANTEPE'YE TAŞINIYOR!
- 13:26 - İMAMOĞLU'NUN TALİMATIYLA SOSYAL YARDIM PAKETİ YÜZDE 25 ARTTIRILDI!
- 13:18 - FIRAT TANIŞ'TAN SİGORTA İSYANI!
- 13:06 - FATMA GİRİK HASTANEYE KALDIRILDI!
- 12:57 - ECE USLU'YU KÖPEK ISIRDI!
- 12:40 - İSTANBUL ŞİŞLİ'DE YANGIN!
- 12:31 - CHP'DEN DAVUTOĞLU'NUN İSTİFASINA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA!
- 12:27 - BALIK SEZONU, BU YIL VERİMSİZ GEÇİYOR!
- 12:18 - İYİ PARTİ'DEN HDP'Lİ VEKİL İÇİN ÇAĞRI!
- 12:08 - ÖZCAN DENİZ'İN ÜVEY KARDEŞİNDEN SİTEM DOLU SÖZLER!
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim