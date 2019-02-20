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Fahriye'nin doğallığına bayıldılar

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Fahriye'nin doğallığına bayıldılar
Fahriye Evcen "Dünyanın en güzel 30 kadını" arasında...Arap menşeli bir magazin sitesi geçen günlerde bir anket yaptı.

Yüz binlerce katılımcının tercihleriyle 'Dünyanın en güzel 30 kadını' açıklandıListeye girenler arasında bir de Türk güzeli vardı. Yedi aylık hamile olan Fahriye Evcen, 30 kişilik listenin 9'uncu sırasında yer aldı.Oylamaya katılanlar, Fahriye Evcen'in doğal bir güzelliği olduğunu vurguladı

Sıralamada adını gören Fahriye Evcen ise bebeğini kucağına almak için gün sayarken moral depoladı.Yedi aylık hamile olan Fahriye Evcen, dünyanın en güzel 30 kadını arasında gösterildi. Yedi aylık hamile olan Fahriye Evcen, dünyanın en güzel 30 kadını arasında gösterildi.

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