Fahriye korkuttu

Geçtiğimiz gün Kartalkaya’daki tatilinde rahatsızlanıp apar topar hastaneye kaldırılan 7 aylık hamile Fahriye Evcen’in sağlık durumu hakkında ilk açıklama eşi Burak Özçivit’ten geldi.

Doğacak bebekleri için aldıkları ilginç kurallarla oldukça tepki çeken Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin evlat sahibi olmalarına iki ay kaldı. Ancak 7 aylık hamile olan güzel oyuncudan geçtiğimiz gün korkutan bir haber gelmiş ve Evcen’in, Kartalkaya'da tatil yaparken rahatsızlandığı öğrenilmişti. Apar topar İstanbul’da hastaneye kaldırılan ve iki gündür tedavisi süren Evcen’in sağlık durumu hakkında eşi ve kayınvalidesi açıklama yaptı.Türkiye’nin en gözde çiftlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in hayranları, sosyal medyada güzel oyuncudan gelecek bir haberi bekliyordu. Kimileri gözde çifte nazar değdiğini söylerken, bazı sevenleri de Evcen’in düşük tehlikesinin bulunduğu iddia etmişti.

Beklenen açıklama Burak Özçivit ve yakışıklı oyuncunun annesinden geldi. İki gündür hastanede dönüşümlü olarak refakatçi olarak kalan anne oğul, hastane çıkışında Fahriye Evcen’in sevenlerine müjdeli haberi verdi.

HER ŞEY YOLUNDA

Burak Özçivit, eşi hakkında küçük bir soğuk algınlığına yakalandığını söyleyerek her şeyin yolunda olduğunu belirtti. Yakışıklı oyuncu ayrıca önemli bir şeyin olmadığını ve Fahriye Evcen’in yarın hastaneden çıkacağını belirtti.

KAYINVALİDE'NİN BEBEK AÇIKLAMASI

Kayınvalide Özçivit ise gelini Fahriye Evcen hakkında, “Hiç bir sorun yok sadece soğuk algınlığı. Erken doğum yok, bebek iyi her şey yolunda.” açıklamasında bulundu.Fahriye Evcen'in sevenleri, bu açıklamalarla rahat bir nefes alırken, kendisinden en kısa zamanda bir fotoğraf görmek istiyorlar.