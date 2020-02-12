- BIST 121.270
- Altın 303,625
- Dolar 6,0308
- Euro 6,5857
- İstanbul 8 °C
- Ankara 3 °C
- Zor Bir Dönemden Geçtim
- Meğer Böyle Bitmiş
- Kıvanç 2 Bin Km Yapacak
- YENİ BİR AŞKMI BAŞLIYOR
- ERDOĞAN’DAN KILIÇDAROĞLU’NA YANIT
- Fahriye Evcen'in Acı Günü
- İşte Kanal İstanbul Gerekçesi
- DEREN TALU VE KERİM SABANCI NEDEN TARTIŞTI
- El Chapo Vahşeti
- Adalet Bakanından Kadir Şeker Açıklaması
- İki Amire Soruşturma
- Samyeli'den Açıklama Geldi
- CORONN VİRÜSÜNÜN İSMİ DEĞİŞTİ
- Misilleme Olacak
- Meral Tuğbaya Lololo yaptı
Fahriye Evcen'in Acı Günü
Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz sene ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan başarılı oyuncu Fahriye Evcen'in babası vefat etti.
Etiketler: Fahriye Evcan, burak özözçivit, babasını, kaybetti
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Zor Bir Dönemden GeçtimSevgilisi Can Koçkan ile özel fotoğrafları internete sızdırılan Aslı Bekiroğlu, reklam yüzü olduğu bir cilt bakım markasının lansmanında görüntülendi. Yaşadığı siber zorbalığın ardından ilk kez kamera karşısına geçen oyuncu, duygularını dile getirdi.
Meğer Böyle BitmişSerenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın sürpriz aşkı magazin gündemine damga vururken, "2.Sayfa" Defne Samyeli ve Cem Yılmaz aşkının bitişiyle ilgili hiç bir yerde olmayan detaylara ulaştı...
Kıvanç 2 Bin Km YapacakKıvanç Tatlıtuğ, bu yaz Harley Davidson’ın Avrupa turlarına katılacak. Yakışıklı oyuncu, Fransa’dan Hırvatistan’a Belçika’dan İtalya’ya kadar birçok ülkeyi arkadaşlarıyla gezecek. Aksiyon tutkunu olan oyuncu, kazancının bir kısmını motosiklet sevdasına ay
YENİ BİR AŞKMI BAŞLIYORŞarkıcı Hadise'nin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia edildi.
Fahriye Evcen'in Acı GünüBurak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz sene ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan başarılı oyuncu Fahriye Evcen'in babası vefat etti.
VİDEO GALERİ
- 12:41 - Zor Bir Dönemden Geçtim
- 12:34 - Meğer Böyle Bitmiş
- 12:29 - Kıvanç 2 Bin Km Yapacak
- 12:23 - YENİ BİR AŞKMI BAŞLIYOR
- 12:14 - ERDOĞAN’DAN KILIÇDAROĞLU’NA YANIT
- 12:11 - Fahriye Evcen'in Acı Günü
- 11:48 - İşte Kanal İstanbul Gerekçesi
- 11:37 - DEREN TALU VE KERİM SABANCI NEDEN TARTIŞTI
- 11:14 - El Chapo Vahşeti
- 11:03 - Adalet Bakanından Kadir Şeker Açıklaması
- 10:58 - İki Amire Soruşturma
- 10:54 - Samyeli'den Açıklama Geldi
- 10:47 - CORONN VİRÜSÜNÜN İSMİ DEĞİŞTİ
- 10:43 - Misilleme Olacak
- 16:43 - Meral Tuğbaya Lololo yaptı
Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim