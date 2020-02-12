Fahriye Evcen'in Acı Günü

Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz sene ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan başarılı oyuncu Fahriye Evcen'in babası vefat etti.

1 Geçtiğimiz yıl mide kanseri ameliyatı geçiren ve midesinin bir kısmı ameliyatla alınan Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen'in hastalığı geçtiğimiz aylarda nüksetmişti. 2 İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören babasının bu durumu Fahriye Evcen'i adeta kahretmiş. 3 O dönem bu haberle çok üzülen Evcen'e eşi Burak Özçivit'in destek olduğuna dair haberler çıkmıştı. 4 Fahriye Evcen'in babasının vefat haberi ise bu sabah geldi. Ramazan Evcen, tedavi gördüğü hastaneden yaşamını yitirdi.