  • BIST 121.270
  • Altın 303,625
  • Dolar 6,0308
  • Euro 6,5857
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

Fahriye Evcen'in Acı Günü

»
Fahriye Evcen'in Acı Günü
Burak Özçivit ile mutlu bir evliliği olan ve geçtiğimiz sene ilk çocuğu Karan'ı kucağına alan başarılı oyuncu Fahriye Evcen'in babası vefat etti.

 

1

Geçtiğimiz yıl mide kanseri ameliyatı geçiren ve midesinin bir kısmı ameliyatla alınan Fahriye Evcen'in babası Ramazan Evcen'in hastalığı geçtiğimiz aylarda nüksetmişti.

  •  
2

İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören babasının bu durumu Fahriye Evcen'i adeta kahretmiş.

  •  
3

O dönem bu haberle çok üzülen Evcen'e eşi Burak Özçivit'in destek olduğuna dair haberler çıkmıştı.

  •  
4

Fahriye Evcen'in babasının vefat haberi ise bu sabah geldi. Ramazan Evcen, tedavi gördüğü hastaneden yaşamını yitirdi.

  •  
Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Samyeli'den Açıklama Geldi12 Şubat 2020 Çarşamba 10:54
  • Meral Tuğbaya Lololo yaptı11 Şubat 2020 Salı 16:43
  • 2 Yarışmacı Cinsel İlişkiye Girdi11 Şubat 2020 Salı 15:54
  • Sarışınmı? Esmermi?11 Şubat 2020 Salı 15:37
  • Serdar Sarışın Sever11 Şubat 2020 Salı 14:08
  • Serenay'dan İtiraf11 Şubat 2020 Salı 13:57
  • Samyeli'den İlk Açıklama10 Şubat 2020 Pazartesi 16:07
  • Atina'da Böyle Yakalandılar10 Şubat 2020 Pazartesi 15:47
  • Minik Serçe'den Destek10 Şubat 2020 Pazartesi 15:09
  • Ünlü Oyuncu Domuz Gribine Yakalandı10 Şubat 2020 Pazartesi 14:58
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim