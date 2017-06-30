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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in düğününden kareler

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in düğününden kareler
Ünlü çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Sait Halim Paşa yalısında evlendi. Ünlü çiftin düğününde nikahı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar kıydı.

'Çalıkuşu' dizisindeki arkadaşlıkları aşka dönüşen ve 3.5 yıldır birlikte olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, dün akşam Sait Halim Paşa Yalısında gerçekleşen düğün töreni ile dünya evine girdi.Törene saatler kala yalıya deniz yoluyla gelen çift, düğün saatine kadar hazırlıkları bizzat kontrol etti.Fahriye Evcen gecede Raşit Bağzıbağlı imzalı iki gelinlik giyerken, Özçivit ise Derviş Bağzıbağlı imzası taşıyan damatlığı giydi.

 

Törene saatler kala yalıya deniz yoluyla gelen çift, düğün saatine kadar hazırlıkları bizzat kontrol etti.Nikahı Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar kıyarken, damadın şahitliğini yapımcı Timur Savcı, gelinin şahitliğini ise Banu Savcı yaptı. Sait Halim Paşa Yalısında diller destan gerçekleşen düğüne sanat, spor ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Özçivit ve Evcen çifti düğün sonrası balayı için Maldivler'e uçtu.

GELİNLİK DETAYI!
Geçen yıl Kadir Doğulu ile evlenen ünlü oyuncu Neslihan Atagül ile Fahriye Evcen'in gelinliklerinin birebir aynı olması dikkat çekti. Atagül'ün küs olduğu çiftin düğününe katılmaması gözlerden kaçmadıfft16_mf9405173.jpeg

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