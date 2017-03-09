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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Almanya'da nişanlandılar!

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Almanya'da nişanlandılar!
2 yıldır büyük aşk yaşayan oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen Almanya'da aileler arasında nişan yaptılar.

2 yıldır aşk yaşayan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti Almanya'da yüzükleri taktı.1 Ünlü oyuncu çift Fahriye Evcen ve Burak Özçivit evlilik yolunda ilk adımı attı. 2Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, aralık ayındaki doğum gününde diz çökerek evlenme teklifi ettiği Fahriye Evcen'i ailesinden istedi. 3Kız isteme merasimi, dün Almanya’nın Solingen şehrinde gerçekleşti.4Aile arasında gerçekleşen nişanda genç aşıklar yüzükleri taktı. 5Ünlü çiftin yaz aylarında evlenmesi bekleniyor.

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