FAHRİYE EVCEN OĞLUYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

Bodrum'da tatile giden Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ilk kez görüntülendi. Çift, havuz keyfi yaparken oğulları Karan da bakıcısının kucağında anne-babasını izledi. Magazin muhabirleri o anları görüntüledi ve Karan'ın ilk fotoğrafı basına düşmüş oldu.

Gecce'nin haberine göre; Burak Özçivit ile Fahriye Evcen minik oğulları Karan'ı da yanlarına alarak tatile çıktı. Çift önceki gün kaldıkları otelin havuzunda görüntülendi. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen havuz keyfi yaparken oğulları Karan da bakıcısının kucağında anne ve babasını izledi.