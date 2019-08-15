  • BIST 97.488
  • Altın 270,457
  • Dolar 5,5600
  • Euro 6,1992
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAAFRİN'DEN KÖTÜ HABER! 2 ASKER YARALI!

FAHRİYE EVCEN OĞLUYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!

»
FAHRİYE EVCEN OĞLUYLA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ!
Bodrum'da tatile giden Burak Özçivit ile Fahriye Evcen ilk kez görüntülendi. Çift, havuz keyfi yaparken oğulları Karan da bakıcısının kucağında anne-babasını izledi. Magazin muhabirleri o anları görüntüledi ve Karan'ın ilk fotoğrafı basına düşmüş oldu.

Gecce'nin haberine göre; Burak Özçivit ile Fahriye Evcen minik oğulları Karan'ı da yanlarına alarak tatile çıktı. Çift önceki gün kaldıkları otelin havuzunda görüntülendi. Burak Özçivit ile Fahriye Evcen havuz keyfi yaparken oğulları Karan da bakıcısının kucağında anne ve babasını izledi.

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • İTÜ'DEN ÇARPICI TÜRKİYE AÇIKLAMASI!11 Ağustos 2019 Pazar 13:34
  • ADRİANA LİMA, TÜRK SEVGİLİSİNE DOYAMADI!11 Ağustos 2019 Pazar 13:00
  • KURBANDA, BALIK SATIŞLARI DURGUN!11 Ağustos 2019 Pazar 12:56
  • BAKANLIK, İKİNCİ EL ARAÇLARLA İLGİLİ DÜZENLEMEYİ UZATTI!11 Ağustos 2019 Pazar 12:00
  • KURBAN BAYRAMINIZ KUTLU OLSUN!11 Ağustos 2019 Pazar 07:00
  • TRUMP'IN TACİZCİ ARKADAŞI, ÖLÜ BULUNDU!10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:51
  • AHMET DAVUTOĞLU, SAKARYA'YA GİDİYOR!10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:43
  • CİHANGİR CEYLAN, GAZETECİLERE SALDIRDI!10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:35
  • DEMİRÖREN GRUBU'NDA ÜST DÜZEY AYRILIK!10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:22
  • MİRİAM RİVERA NEDEN ÖLDÜ?10 Ağustos 2019 Cumartesi 16:10
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim