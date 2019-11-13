Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programının haberine göre Ortadoğu'ya açılmak isteyen bir lens firması oyuncu Tuba Büyüküstün'e 2 milyon TL'lik bir teklif götürdü. Ünlü oyuncu bu teklifi kabul etmeyince 1 milyon TL'lik bir teklifle Beren Saat'in kapısını çaldı. Saat'te teklife sıcak bakmayınca Fahriye Evcen 750 bin TL'ye 'Evet' diyerek lens firmasının yüzü oldu.
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FAHRİYE EVCEN KURNAZ ÇIKTI!
Ünlü bir marka önce Tuba Büyüküstün'e ardından Beren Saat'e teklif götürdü; iki oyuncu da reddedince önerilen teklif Fahriye Evcen’e nasip oldu.
Etiketler: Tuba Büyüküstün, Paris, fahriye evcen, beren saat, lens firması
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