FAHRİYE EVCEN KURNAZ ÇIKTI!

Ünlü bir marka önce Tuba Büyüküstün'e ardından Beren Saat'e teklif götürdü; iki oyuncu da reddedince önerilen teklif Fahriye Evcen’e nasip oldu.

Kanal D'de ekrana gelen "2.Sayfa" programının haberine göre Ortadoğu'ya açılmak isteyen bir lens firması oyuncu Tuba Büyüküstün'e 2 milyon TL'lik bir teklif götürdü. Ünlü oyuncu bu teklifi kabul etmeyince 1 milyon TL'lik bir teklifle Beren Saat'in kapısını çaldı. Saat'te teklife sıcak bakmayınca Fahriye Evcen 750 bin TL'ye 'Evet' diyerek lens firmasının yüzü oldu.