Burak Özçivit'in rol aldığı 'Kuruluş Osman' dizisinin ilk fragmanı bir kaç gün önce yayınlanmıştı, Çekimleri tüm hızıyla devam eden dizi yakında atv'de ekranlara gelecek. Bu arada Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit'i görmek için her gün sete gittiği iddia edildi. Posta’dan Eylem Şafak İpek’in haberine göre; Fahriye Evcen Oğlu Karan ile hergün Riva’daki sete eşini görmeye gidiyormuş.Evcen eşi Burak Özçivit’in sağlıklı beslenmesi için de evde hergün yemek hazırlayıp götürüyormuş.
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FAHRİYE EVCEN HER GÜN BURAK ÖZÇİVİT'İ SETTE ZİYARET EDİYORMUŞ!
Kuruluş Osman dizisinin çekimleri nedeniyle vaktinin büyük bir çoğunluğunu sette geçiren Burak Özçivit'i eşi Fahriye Evcen yalnız bırakmıyor, her gün oğlu Karan'la birlikte ziyarete gidiyormuş.
Etiketler: Fahriye evcen, burak özçivit, karan bebek, kuruluş osman, atv, dizi, posta, eylem şafak ipek
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