Fahriye Evcen - Burak Özçivit aşkı tablo oldu

Atv'nin sevilen dizisi 'Ölene Kadar'ın yıldızı Fahriye Evcen'le 3 yıldır birlikte olduğu Burak Özçivit'in aşkı, sanatkarlara ilham verdi.

Hayranının kendisine hediye ettiği yağlı boya tablodan çok etkilenen Fahriye Evcen de eseri önceki gün instagram'da paylaşıp hem sanatçıya teşekkür etti hem de yakışıklı oyuncuya olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.