Hayranının kendisine hediye ettiği yağlı boya tablodan çok etkilenen Fahriye Evcen de eseri önceki gün instagram'da paylaşıp hem sanatçıya teşekkür etti hem de yakışıklı oyuncuya olan aşkını bir kez daha gözler önüne serdi.
- BIST 90.501
- Altın 144,043
- Dolar 3,6898
- Euro 3,8969
- İstanbul 15 °C
- Ankara 7 °C
- Çağlar Alkaç beğenildi
- Taksici babasını öldürdü!
- Gönül ailesinin güneş keyfi
- Amine Gülşe kolyesiyle dikkat çekti
- 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!
- Fahriye Evcen - Burak Özçivit aşkı tablo oldu
- Paraya para demiyorlar!
- İstihbarat raporu: 30 bin kişi aranıyor
- Ebru Şallı'dan Sinan Akçıl'a 42 cevapsız arama!
- Şişli'de sokak ortasında cinayet!
- İzmir'in başında Seda öğretmen var!
- Şarkıcı Ebru Polat hastanelik oldu!
- Geçen yıl 8 Mart'ta boşandı, dün akşam öldürüldü!
- Gupse Özay'dan Barış Arduç sorusuna şok yanıt!
- 32 ilde dev FETÖ operasyonu!
Fahriye Evcen - Burak Özçivit aşkı tablo oldu
Atv'nin sevilen dizisi 'Ölene Kadar'ın yıldızı Fahriye Evcen'le 3 yıldır birlikte olduğu Burak Özçivit'in aşkı, sanatkarlara ilham verdi.
Etiketler: Fahriye Evcen, Burak Özçivit
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Çağlar Alkaç beğenildiAlmanya doğumlu Çağlar Alkaç, ‘Yanacaksın’ adını verdiği albümünün ilk konserini verdi.
Gönül ailesinin güneş keyfiFutbolcu Gökhan Gönül, eşi Hatice Gönül ve oğulları Baran ile Bebek’teydi.
Amine Gülşe kolyesiyle dikkat çektiArsenal'in Türk asıllı yıldız futbolcusu Mesut Özil'le bu yaz dünyaevine girecek olan 2014 Türkiye güzeli Amine Gülşe, aradaki mesafelere anlamlı bir çözüm buldu.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!Şüphesiz ki dünyanın var oluşundan bu yana kadınların her gelişmede önemli bir katkısı vardır. Mustafa Kemal Atatürk kadınlar için şu cümleyi söylemiştir: "Şuna kani olmak lazımdır ki, dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir."
Fahriye Evcen - Burak Özçivit aşkı tablo olduAtv'nin sevilen dizisi 'Ölene Kadar'ın yıldızı Fahriye Evcen'le 3 yıldır birlikte olduğu Burak Özçivit'in aşkı, sanatkarlara ilham verdi.
VİDEO GALERİ
- 11:06 - Çağlar Alkaç beğenildi
- 11:05 - Taksici babasını öldürdü!
- 11:02 - Gönül ailesinin güneş keyfi
- 10:56 - Amine Gülşe kolyesiyle dikkat çekti
- 10:54 - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun!
- 10:49 - Fahriye Evcen - Burak Özçivit aşkı tablo oldu
- 10:45 - Paraya para demiyorlar!
- 10:43 - İstihbarat raporu: 30 bin kişi aranıyor
- 10:35 - Ebru Şallı'dan Sinan Akçıl'a 42 cevapsız arama!
- 10:33 - Şişli'de sokak ortasında cinayet!
- 10:32 - İzmir'in başında Seda öğretmen var!
- 10:26 - Şarkıcı Ebru Polat hastanelik oldu!
- 10:23 - Geçen yıl 8 Mart'ta boşandı, dün akşam öldürüldü!
- 10:13 - Gupse Özay'dan Barış Arduç sorusuna şok yanıt!
- 10:10 - 32 ilde dev FETÖ operasyonu!
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim