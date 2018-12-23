Fahriye erik aşerince..

Beş aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen'le yakından ilgilenen Burak Özçivit, Evcen'in bir dediğini iki etmiyor.

Beş aylık hamile olan eşi Fahriye Evcen'le yakından ilgilenen Burak Özçivit, Evcen'in bir dediğini iki etmiyor.

Posta'nın haberine göre, güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde erik aşerdi.

Bunun üzerine Özçivit, erik aramak için saatlerce dükkanları gezdi.

Sonunda Evcen için erik bulan Özçivit, bu hareketiyle yakın dostları tarafından övgü dolu yorumlar aldı.

Oyuncu Burak Özçivit, hamile eşi Fahriye Evcen'in bir dediğini iki etmiyor. Özçivit bu davranışlarıyla yakın çevresi tarafından oldukça takdir ediliyor.