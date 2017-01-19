15 Temmuz gecesi darbeci askerler tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın ifadesi ortaya çıktı. Kasırga, yaşadıklarını, "Düşman askerinden farkları yoktu" şeklinde özetledi.

15 Temmuz gecesi darbeci askerler tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga'nın kaçırılmasına ilişkin iddianame tamamlandı.

Kasırga'yı Çankaya Köşkü'ndeki ikametinde derdest ederek kaçıran 27 askerden 25'i hakkında 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen iddianamede, Kasırga'nın ayrıntılı ifadeleri de yer aldı.

Darbeyi İstihbarat Daire Başkanı'ndan öğrendiğini söyleyen Kasırga, sonrasında Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürü Muhsin Köse'yi aradığını söyleyerek, ''Cumhurbaşkanı'nın etrafındaki güvenlik önlemini üç çember haline getirmeleri talimatını verdim" dedi.

Ardından Çankaya Köşkü'ne geçtiğini belirten Kasırga, burada darbeciler tarafından derdest edildiğini söyledi.

Fahri Kasırga şu ifadeleri kullandı:

''Haydar isimli asker koruma polisini iterek bize döndü. Bağırarak 'yat yat, yere yat' dedi. Çok sinirlenmiştim. 'Ben Genel Sekreterim. Sen kimi yere yatırıyorsun' dedim.

Bunun üzerine Haydar isimli binbaşı, 'biz ihtilal yaptık, artık bundan sonra bizim emirlerimiz geçerli, yeter sizin yaptıklarınız' dedi. Ben de 'vurun o zaman beni' dedim. Beni zorla bir ambulansa bindirerek Akıncı Üssü'ne götürdüler."

Ellerinin ve ayaklarının plastik kelepçeyle bağlandığını anlatan Kasırga, "Düşman askerinden farkları yoktu" ifadesini kullandı.

''Bu örgüt mensuplarının en kadim düşmanlarımızdan daha tehlikeli, daha ahlaksız, daha seviyesiz, ilkesiz ve acımasız olduklarını anladım'' diyen Kasırga sözlerine şöyle devam etti:

''Öğleye doğru saat 13.30 sıralarında yemek vermelerini istedim. Olumsuz cevap alınca 'kendi paramızla alalım' dedim. Orada öyle bir imkan bulunmadığını bana bildirdiler. Hemen sonra ellerim bağlı vaziyette bir gazoz ve yavan vaziyette bir çeyrek ekmek getirdiler. Düşman askerinin elinde esir kalsam acaba bana böyle davranırlar mıydı diye düşündüm. Bu örgüt mensuplarının en kadim düşmanlarımızdan daha tehlikeli, daha ahlaksız, daha seviyesiz, ilkesiz ve acımasız olduklarını anladım."

Askerlere en ağır cezanın verilmesini talep eden Kasırga, "Bu kişiler asker değil teröristtir" değerlendirmesinde bulundu.