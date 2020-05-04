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Fahrettin Koca'dan Paylaşım

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Fahrettin Koca'dan Paylaşım
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" dedi.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, trafikte çok sayıda aracın yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Bakan Koca, bu paylaşımla birlikte koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.

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