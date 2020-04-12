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Fahrettin Koca Son 24 Saatin Verilerini Açıkladı

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Fahrettin Koca Son 24 Saatin Verilerini Açıkladı
Türkiye'de son dakika corona virüsü gelişmelerini, vaka ve ölüm sayısını Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 11 Nisan Cumartesi günü vaka ve ölüm sayıları hakkında güncel bilgileri yaptığı son dakika açıklaması ile duyurdu.

11 Nisan Cumartesi günü 33 bin 170 test yapıldı. Vaka sayısı 5 bin 138 oldu. 95 vatandaşımız daha hayatını kaybetti. Tabloya göre, toplam test sayısı 340 bin 380, toplam vaka sayısı 52 bin 167, toplam vefat sayısı bin 101... Ayrıca bugün 542 vatandaşımız iyileşti. Toplamda ise 2 bin 956 vatandaşımız iyileşti.

Sağlık Bakanı Koca ayrıca Twitter'dan yaptığı açıklamayla "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte, öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte." dedi. 

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