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Fahrettin Koca O Ekiple Görüştü!

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Fahrettin Koca O Ekiple Görüştü!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs hastalarını tedavi eden hekim ve sağlık çalışanlarıyla video konferans yoluyla görüşerek, hastaların durumu ve tedavi süreçleriyle ilgili bilgi aldı.

Bakan Koca, görüşmede koronavirüs salgınının hem dünyayı hem Türkiye’yi tehdit ettiğini anımsatarak, bu zor dönemde en büyük yükün sağlık çalışanlarının omuzlarında olduğunu kaydetti. Bakan Koca, "Sayısı 1 milyon 100 bini bulan sağlık çalışanlarımız, en büyük gücümüz. Ne kadar zorlu bir mücadelenin içinde olduğunuzu biliyorum. Bir yandan hayat kurtarmak için gayret sarf ederken bir yandan da sizler risk altındasınız. Hastanelerimize 24 milyon cerrahi maske, 3 milyonun üzerinde N95 maske, 1 milyonun üzerinde koruyucu tulum ve gözlük dağıttık. Hastaların tedavisine ne kadar erken dönemde başlarsak, solunum sıkıntısı ve yoğun bakım safhasının gelişini o kadar durdurabileceğimizi düşünüyoruz. Erken dönemde bu ilaçlara başlamanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Çalışanlarımızı korumak noktasında da gayret içinde olmanız son derece önemli" ifadelerini kullandı. 

Görüşmede hekimler de, koronavirüs hastalarıyla ilgili Bakan Koca’ya detaylı bilgi verdi. Tıbbi teçhizat ve koruyucu malzeme konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirten hekimler, Bakan Koca'ya teşekkür etti. Görüşmede ayrıca  tedavi protokolleri, ilaç kullanımı ve yoğun bakım süreçleriyle ilgili istişarelerde bulunuldu.

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