Fahrettin Altun'dan "müjde" açıklaması

Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımızın Cuma günü vereceğini söylediği müjdeye ilişkin birtakım spekülasyonların yapıldığını görüyoruz. Lütfen bu spekülasyonlara kulak asmayın. Hep birlikte, heyecan içinde sayın Cumhurbaşkanımızın yarın yapacağı konuşmayı bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cuma günü vereceğimiz müjde ile Türkiye'de yeni bir dönem açılacak" açıklamasında bulunmuştu.