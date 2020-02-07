  • BIST 122.439
  • Altın 301,577
  • Dolar 5,9826
  • Euro 6,5623
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKAMeclis Başkanı Şentop: FETÖ ile mücadeleyi kurumlarımız yürütüyor

FACİADAN DÖNÜLDÜ!

»
FACİADAN DÖNÜLDÜ!
Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail tarafından Şam'a düzenlenen hava saldırısı esnasında 172 kişilik bir yolcu uçağının tehlikeye düştüğünü ve uçağın Rus Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını açıkladı.

 

İsrail tarafından Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen saldırıda bir yolcu uçağının tehlikeye düşerek zorunlu iniş yaptığı öğrenildi. 

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının 6 Şubat gecesi Şam’a hava saldırısı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Şam havalimanı yakınlarına yapılan saldırılarda, 172 kişiyi taşıyan Airbus-320 model yolcu uçağının da tehlikeye girdiğini anlatan Konaşenkov, "İsrail’in saldırıları nedeniyle yolcu uçağı Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yaptı" dedi.

 

Açıklamada ayrıca, İsrail jetlerinin Suriye hava savunma sistemlerine karşı sivil uçakları kalkan yaptığına dikkat çekildi. İsrail’in saldırılarını Suriye hava sahasına girmeden gerçekleştirdiğini aktaran Konaşenkov, "İsrail ordusunun, Suriye füzelerini engellemek için yolcu uçaklarını kalkan olarak kullanması İsrail Hava Kuvvetleri’nin yaygın bir uygulaması haline geldi" diye konuştu.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Eylül 2018'de gerçekleşen benzer bir olayda, Suriye'de Hmeymim Hava Üssü yakınında içinde 15 asker bulunan bir Rus Il-20 keşif uçağı radardan kaybolmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı'na göre, keşif uçağının kaybolması, dört İsrail F-16 jetinin Lazkiye'deki Suriye hedeflerine saldırısı ile aynı anda meydana geldi.

Bakanlık, İsrail pilotlarının Rus uçağını kalkan olarak kullandıklarını, böylece Suriye hava savunma birimlerinin saldırısına maruz kaldıklarını ve Suriye S-200 füzesinin İsrail uçaklarını püskürtmeye çalışırken sonunda Rus uçağını düşürdüğünü belirtti. Olay sonrasında 15 Rus askeri askeri hayatını kaybetti.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Askerin Rotasını Rusya Biliyordu04 Şubat 2020 Salı 10:58
  • Türk Uçakları Suriye Sınırını Geçmedi03 Şubat 2020 Pazartesi 12:51
  • CORONA VİRÜSÜNDEN ÖLENLERİN SAYISI ARTTI02 Şubat 2020 Pazar 12:50
  • Çin Türkleri Uyardı01 Şubat 2020 Cumartesi 13:24
  • İngiltere Avrupa Birliğinden Ayrıldı.01 Şubat 2020 Cumartesi 13:20
  • TÜRK ŞİRKETİ 160 BURGER KİNG ŞUBESİNİ KAPATTI31 Ocak 2020 Cuma 15:53
  • Paris'te Halk Zenginlerin Mekanını Bastı31 Ocak 2020 Cuma 10:39
  • Karantina Gemisi31 Ocak 2020 Cuma 10:11
  • Virüs İçin 2 Günde Hastane Yapıldı30 Ocak 2020 Perşembe 10:41
  • TRUMP: Kudüs Bölünmemiş Bir Şekilde İsrail'in olacak29 Ocak 2020 Çarşamba 11:01
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim