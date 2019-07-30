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FACİADAN DÖNÜLDÜ!

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FACİADAN DÖNÜLDÜ!
İzmir-İstanbul seferini gerçekleştiren yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na iniş sırasında kuş sürüsüne daldı. Gövdesi hasar alan uçağın seferden çekilmesine karar verildi.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait İzmir- İstanbul seferini yapan yolcu uçağının iniş sırasında kuş sürüsüne daldığı ve uçağın gövdesinde hasar oluştuğu bildirildi.

KUŞ SÜRÜSÜNE DALDI, SOL KANADINDA HASAR OLUŞTU
Airporthaber'de yer alan habere göre; İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan havalanarak TK2313 sefer sayılı uçuşu gerçekleştirmek üzere İstanbul Havalimanı'na gelen TC-JJM kuyruk tescilli uçak talihsiz bir kaza yaşadı. İstanbul Havalimanı inişe hazırlandığı sırada kuş sürüsüne dalan uçağın sol kanadında hasar meydana geldi.

UÇAK, SEFERDEN ÇEKİLDİ
Güvenli bir şekilde İstanbul Havalimanı'na iniş yapan uçağa teknik ekip inceleme yaptı. Toronto-İstanbul seferine verilmesi planlanan B777-300ER tipi uçağın seferden çekilmesine karar verildi.

HAZİRAN AYINDA BENZER BİR OLAY YAŞANDI
Haziran ayı sonunda da İstanbul- Antalya seferini yapan THY uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra kuş sürüsüne çarpmış, uçak İstanbul Havalimanı'na geri dönmek zorunda kalmıştı.

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