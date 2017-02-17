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Facia önlendi! Çok sayıda patlayıcı ele geçirildi

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Facia önlendi! Çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde 41 kişinin yakalandığı açıklanmıştı. Aynı operasyonlarda yapılan çalışmalarda çok sayıda patlayıcının da ele geçirildiği öğrenildi.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünün terörist başı Abdullah Öcalan'ın 15 Şubat 1999 yılında Kenya'da yakalanarak ülkemize getirilmesinin yıl dönümünü bahane ederek, il genelinde huzur ve güven ortamını provoke etmeye yönelik olayları önlemek amacıyla Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından çalışma yapıldı.


12-15 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda, 3 adet tüfek, 2 adet tabanca, 26 adet el yapımı bomba, 5 adet molotof bomba, 59 adet havai fişek, bir adet maske ve 2 çuval örgüte müzahir simgelerin olduğu bez parçaları ele geçirilmiştir.

41 KİŞİ YAKALANDI

Ayrıca, ilimiz genelinde vatandaşlarımızı korku ve paniğe sevk ederek kamu düzenini bozmayı amaçlayan bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik olarak İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 41 şüpheli şahıs yakalanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

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