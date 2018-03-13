  • BIST 118.187
  • Altın 163,924
  • Dolar 3,8674
  • Euro 4,7679
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAİzmir'de Deprem!

Facia Gibi Kaza!

»
Facia Gibi Kaza!
Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsü, park halindeki TIR'a çarptı. Otobüsün alev aldığı kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtildi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Osmancık ilçesi Kumbel köyü mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan 26 yolcusuyla Tokat'a gitmek için yola çıkan, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, yol kenarında, park halindeki LT 640 TL yabancı plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs alev aldı. Tam bir can pazarının yaşandığı kaza yerine, çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüsten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

İtfaiyenin yoğun çabası sonucu alevler kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü otobüste, cesetlerin olabileceği ifade edilerek, ölü sayısının artmasından endişe edildiği kaydedildi. 

 

ÖLÜ SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün park halindeki TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada, ölü sayısı 10'a çıktı. 

Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, kazada 10 kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını söyledi. Karataş, otobüsten yanan cesetlerin çıkarılmaya çalışıldığını ve çalışmanın devam ettiğini bildirdi. Ölenler arasında çocukların da olduğu ifade edildi. 

Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, ölenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Türkiye'yi Yasa Boğan Kazanın Fotoğrafları12 Mart 2018 Pazartesi 11:41
  • İstanbul'da Lise Öğrencisi Öldürüldü!12 Mart 2018 Pazartesi 11:40
  • İçişleri Bakanlığı: Son 1 Haftada 13 Terörist Etkisiz Hale Getirildi12 Mart 2018 Pazartesi 11:38
  • Kandilli Açıkladı!12 Mart 2018 Pazartesi 11:27
  • Alişan Yüzünden Kovuldu!12 Mart 2018 Pazartesi 11:22
  • Taksicilerden adliye önünde UBER eylemi12 Mart 2018 Pazartesi 11:11
  • İran'da Türk Jeti Düştü: 11 Ölü12 Mart 2018 Pazartesi 11:09
  • Bodrum'u Sarsan Kaza!12 Mart 2018 Pazartesi 11:07
  • O Davada Karar Çıktı!09 Mart 2018 Cuma 17:10
  • Yavuz Bingöl de İstifa Etmiş!09 Mart 2018 Cuma 17:01
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim