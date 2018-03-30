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Facebook yönetimi sosyal ağdaki güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı

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Facebook yönetimi sosyal ağdaki güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı
Sahte haberlere karşı harekete geçen Facebook, iş ortaklarına sürekli fotoğraflar ve videoların doğruluğunu kontrol etme izni verdi

Cambridge Analytica skandalının ardından gizlilik ve güvenlik sistemlerini sıkılaştırmaya başlayan Facebook, platformda sahte bilgilerin yayılmasını engellemek için proaktif yaklaşımlar benimsiyor.

Facebook daha önce doğruluğundan şüphe edilen içerikleri kontrol etmeleri için iş ortaklarına gönderiyordu. Bugün duyurulan yeni yaklaşımda, Facebook’un iş ortakları artık sürekli olarak haberlerin yanı sıra fotoğraf ve videoları da kontrol edecek.


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Facebook’un güvenlikten sorumlu tepe yöneticisi Alex Stamos, sosyal ağın ayrıca her gün milyonlarca sahte profilin oluşturulmasını engellemeye başladığını duyurdu.

Sahte hesapların sahte haberleri yaymak için kullanıldığına dikkat çeken Stamos, makine öğrenimi teknolojisinden faydalanarak insanların fikirlerini değiştirmeye çalışan sahte haberleri ve hesapları saptayarak ortadan kaldırdıklarını belirtti.

Facebook’un tepe yöneticilerinden Samidh Chakrabarti ise Facebook güvenlik ekibinin İngilizce dışında yazılan Facebook sayfalarını incelediklerini ve yalan haberlere müdahale edildiğini duyurdu.

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