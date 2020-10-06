Facebook Aralık ayında Türkiye'den çıkıyor mu?

Facebook, Türkiye’ye temsilci atamayacağını duyurdu. Yeni 'sosyal medya düzenlemesine' göre, Türkiye'deki kullanıcılar Aralık ayı itibarıyla Facebook’a ulaşamayabilir

29 Temmuz'da TBMM'de kabul edilen 'İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Yasa', Türkiye'den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan dış kaynaklı her sosyal ağ sağlayıcıya Türkiye'de temsilci bulundurma şartı koşuyordu.

Yasa kapsamında Bilgi ve Teknoloji Kurumu (BTK), Türkiye'de temsilci bulundurma yükümlülüğüne ilişkin bu kurumlara bildirimde bulunacak.

Bildirimi takip eden 30 gün içinde yükümlülüğün yerine getirmeyen sağlayıcılara BTK tarafından, önce 10 milyon lira idari para cezası verilecek. İdari para cezası verilmesini takip eden 30 gün içinde halen yükümlülüğün yerine getirmeyen sağlayıcılar 30 milyon lira daha ceza ödemek zorunda kalacak.

Sonraki aşamalarda da bu sosyal ağ sağlayıcılara reklam yasağı getirilmesi ve yüzde 50 ile 90 oranında bant daraltma, yani yavaşlatma, cezası verilecek.

Bilişim hukuk uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, düzenlemeye ilişkin sürenin günler önce dolduğuna dikkat çekerek sosyal medya hesabından konuyla ilgili dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Bugüne kadar Twitter, Google ve TikTok gibi büyük sosyal medya platformlarının bir adım atmadığını belirten Akdeniz, Facebook'un ise temsilci atamama kararı aldığını dile getirdi.

Siber Haklar Uzmanı Prof. Dr. Yaman Akdeniz, Facebook’un, yeni ‘Sosyal Medya Yasası’ kapsamında Türkiye’de temsilci bulundurmama kararı aldığını Twitter hesabı üzerinden duyurdu.

Akdeniz, ifadeleri kullandı:

“Facebook, yeni Sosyal Medya Yasası kapsamında Türkiye'de temsilci atamama kararı aldı. Tıpış tıpış gelecekler diyenlere duyurulur.

Twitter ve Google'ın ne yapacağı merak edilirken Facebook'un aldığı kararın diğer sosyal medya devlerinin kararlarını da etkileyeceğini düşünüyorum.

Hükümetin ne tepki vereceği merak konusu olmakla birlikte, masaya sadece sopa koyarak, paydaşların görüşlerini almadan, temel hak ve özgürlükler açısından çok sorunlu bir kanunu 10 gün gibi kısa bir sürede Meclis'ten geçirirsen, meyvesi bu olur.”

Kendisine gelen sorulara cevap veren Akdeniz, Facebook ile birlikte Instagram’ın da Türkiye'de temsilci atamayacağını hatırlatarak, “Bu arada bir kaç tweete cevap olarak belirttim. Bu duyurunun kaynağı Facebook'un kendisidir. Sivil toplum temislcilerine bugün itibarı ile Facebook bu kararını açıklıyor. Beni de aradılar. Dolayısıyla, bu "bir duyum" değil, bildirimdir” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

İfade Özgürlüğü Derneği’nin infografikte toparladığı bilgilere göre sosyal medya yasasının müeyyideleri şu şekilde ilerleyecek:

1 Ekim 2020: Sosyal medya platformlarının temsilci belirlemesi için son gün.

Kasım 2020: 10 Milyon TL para cezası.

Aralık 2020: 30 Milyon TL para cezası.

Ocak 2021: Reklam yasağı cezası.

Nisan 2021: Bant genişliğinin yüzde 50 oranında azaltılması.

Mayıs 2021: Bant genişliğinin yüzde 90 oranında azaltılması.