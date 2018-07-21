Fabri'den Fulham açıklaması!

İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Fulham'ın transfer listesindeki isim Beşiktaşlı oyuncu Fabri, Şu anda Beşiktaş ile Fulham görüşme aşamasında. Sözlü anlaşma var ama imza atılmadı. Premier Lig'de oynama isteğim var." şeklinde konuştu.

İspanyol file bekçisi, Avusturya'da 3-1 kazandıkları hazırlık maçı sonrası transferiyle ilgili konuştu.

Fabri'nin sözleri şöyle;

"Premier lig çok büyük bir lig. Premier Lig uzun zamandır ilgilendiğim bir lig. Beşiktaş'ta çok iyi günlerim geçti. Şu anda Beşiktaş ile Fulham görüşme aşamasındalar. Sözlü anlaşma var ama imzalar atılmadı. İki kulüp anlaşırsa Premier Lig'de oynama isteğim var. Böyle bir şey olursa şimdiden bütün taraftarlara, kulüp çalışanlarına ve kulübe teşekkür ediyorum."

"Bütün büyük oyuncuların hayali üst düzey liglerde oynamaktır." ifadelerini kullanan Fabri, "Premier Lig de futbolculuk, hayalimin bir parçasıydı. Burada unutamayacağım günler geçirdim. Yeni bir maceraya atılmanın zamanı diye düşünmüyorum. Buraya mutlu olmaya geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Hedeflerim vardı. Hedeflerim doğrultusunda da hayallerimin peşinde koşmaya devam edeceğim." diye konuştu.

Tolga ve Utku için konuşan İspanyol oyuncu, "Kendisinden çok şey öğrendim. Ersin ve Utku yetenekli kaleciler. Beşiktaş'ın kalesi emin ellerde" ifadelerini kullandı.