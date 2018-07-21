  • BIST 94.082
  • Altın 189,916
  • Dolar 4,7932
  • Euro 5,6125
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAHDP'li iki isim hakkında soruşturma başlatıldı

Fabri'den Fulham açıklaması!

»
Fabri'den Fulham açıklaması!
İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Fulham'ın transfer listesindeki isim Beşiktaşlı oyuncu Fabri, Şu anda Beşiktaş ile Fulham görüşme aşamasında. Sözlü anlaşma var ama imza atılmadı. Premier Lig'de oynama isteğim var." şeklinde konuştu.

İspanyol file bekçisi, Avusturya'da 3-1 kazandıkları hazırlık maçı sonrası transferiyle ilgili konuştu.

Fabri'nin sözleri şöyle;

"Premier lig çok büyük bir lig. Premier Lig uzun zamandır ilgilendiğim bir lig. Beşiktaş'ta çok iyi günlerim geçti. Şu anda Beşiktaş ile Fulham görüşme aşamasındalar. Sözlü anlaşma var ama imzalar atılmadı. İki kulüp anlaşırsa Premier Lig'de oynama isteğim var. Böyle bir şey olursa şimdiden bütün taraftarlara, kulüp çalışanlarına ve kulübe teşekkür ediyorum."  

"Bütün büyük oyuncuların hayali üst düzey liglerde oynamaktır." ifadelerini kullanan Fabri, "Premier Lig de futbolculuk, hayalimin bir parçasıydı. Burada unutamayacağım günler geçirdim. Yeni bir maceraya atılmanın zamanı diye düşünmüyorum. Buraya mutlu olmaya geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya geldim. Hedeflerim vardı. Hedeflerim doğrultusunda da hayallerimin peşinde koşmaya devam edeceğim." diye konuştu.  

Tolga ve Utku için konuşan İspanyol oyuncu, "Kendisinden çok şey öğrendim. Ersin ve Utku yetenekli kaleciler. Beşiktaş'ın kalesi emin ellerde" ifadelerini kullandı. 

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İranlı sol kanat Vahid Amiri Trabzon'a geldi20 Temmuz 2018 Cuma 14:32
  • Altay'dan savunmaya takviye20 Temmuz 2018 Cuma 14:27
  • Fabri Fulham'la anlaştı20 Temmuz 2018 Cuma 12:04
  • İşte Dünya Kupası'nın en çok konuşulanları20 Temmuz 2018 Cuma 11:00
  • Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu20 Temmuz 2018 Cuma 10:57
  • Herve Kage Adana Demirspor'da20 Temmuz 2018 Cuma 10:56
  • Hamidou Maiga Hatayspor'da20 Temmuz 2018 Cuma 10:54
  • Trabzonspor'un rakibi Spartak Moskova20 Temmuz 2018 Cuma 10:52
  • West Ham'ı neden seçti? Wilshere açıkladı19 Temmuz 2018 Perşembe 13:21
  • Olaylı maçın cezası belli oldu19 Temmuz 2018 Perşembe 13:14
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim