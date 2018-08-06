Fabri gözyaşlarıyla veda etti

Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'a transfer olan İspanyol kaleci Fabricio Ramirez, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ne gelerek eski takım arkadaşlarıyla vedalaştı.

Siyah-beyazlı takımın akşam idmanına gelerek eski takım arkadaşları ve teknik heyetle vedalaşan Fabricio, basın mensuplarına açıklama yaptığı sırada gözyaşlarını tutamadı.

Beşiktaş'ta unutulmaz 2 yıl geçirdiğini söyleyen İspanyol file bekçisi, "Burada 2 mükemmel yıl geçirdim. Bu kulübün bana verdiklerini hiçbir şekilde geri ödeyemem." dedi.

- "Beşiktaş her zaman kalbimde olacak"

Yaşadığı duygusal anlar nedeniyle zaman zaman konuşmakta zorluk çeken Fabricio, şunları kaydetti:

"Ailemle birlikte büyük mutluluklar yaşadık. Hem lig şampiyonluğu yaşadım hem de Şampiyonlar Ligi'nde oynama fırsatı buldum. Buradaki çalışma arkadaşlarıma, oyunculara, teknik heyete, bizimle beraber çalışan kulüp yetkililerine, İstanbul'da beraber yaşadığım insanlara Londra'ya gitmeden önce bir kere daha teşekkür etmek ve vedalaşmak istedim. Onlardan bir kez daha o sıcaklığı hissetmek istedim. Nereye gidersem gideyim Beşiktaş bir taraftar kazandı. Beşiktaş bundan sonra her zaman kalbimde olacak."

- "İki taraf için de iyi bir ayrılık oldu"

Beşiktaş'tan ayrılmanın kendisi için zor olduğunu aktaran 30 yaşındaki kaleci, "Bu kadar güzel yaşananlardan sonra buradan ayrılmak çok zor. İki taraf için de iyi bir ayrılık oldu. Ben her hafta sonu Beşiktaş'ı takip etmeye devam edeceğim. Benim için Premier Lig'de oynamak büyük tecrübe olacak. İstanbul mükemmel bir şehir, hiçbir zaman hoşça kal demeyi sevmiyorum, yeniden görüşürüz diyorum." ifadelerini kullandı.

- "Cenk bana gol atmasın"

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan milli futbolcu Cenk Tosun'la İngiltere'de rakip olacaklarının hatırlatılması üzerine Fabricio, "Kesinlikle Cenk'ten gol yemek istemiyorum. Cenk çok iyi bir arkadaşım, onunla çok iyi anlaşıyoruz. Diğer kalecilere gol atsın ama bana gol atmasın." şeklinde espri yaptı.

Beşiktaşlı taraftarların takımda bulunan diğer kalecilere güvenmesi gerektiğini dile getiren Fabricio, "Beşiktaş taraftarı kalecilerine güvensin, sakin olsunlar. Beşiktaş'ın çok iyi kalecileri var. Özellikle Tolga, herkes Tolga'nın ne kadar yetenekli ve karakterli olduğunu biliyor. Çok yetenekli gençler de var." şeklinde konuştu.