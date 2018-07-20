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Fabri Fulham'la anlaştı

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Fabri Fulham'la anlaştı
Beşiktaş yönetimi, Fabri'nin transferi konusunda İngiliz ekibi Fulham'la 6 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Habertürk'ten Kartal Yiğit'in özel haberine göre; Fabri futbol hayatını Premier Lig'de sürdürecek.

Beşiktaş, bir süredir Fabri'nin transferi için görüştüğü Premier Lig takımlarından Fulham ile anlaşmaya vardı.

İngiliz ekibi, Beşiktaş'a 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Siyah-beyazlılar, Fabri'nin yerini yerli kaleciyle doldurmak istiyor.

YERİNE DÜŞÜNÜLEN İSİM HARUN
İlk hedef Bursasporlu Harun Tekin. Bursaspor'dan olumsuz yanıt gelmesi halinde Tolga Zengin ve Utku Yuvakuran ile devam edilecek.

BONSERVİSSİZ GELDİ, 6 MİLYON EURO'YA GİDİYOR
Deportivo altyapısından yetişen İspanyol futbolcu 2009 yılında Real Valladolid'e transfer olmuştu. 2010 yılında Recrativo Huelva'ya kiralık olarak gönderilen Fabri, 2011 yılında bonservissiz olarak Real Betis'in yolunu tuttu. Deneyimli file bekçisi, 2013 yılında Deportivo La Coruna'ya bonservissiz olarak döndü.

Burada gösterdiği performansla dikkatleri çeken tecrübeli file bekçisi, 2016 yazında Beşiktaş'a bonservissiz olarak transfer oldu. Beşiktaş, Fabri'nin kulübüne para kazandırdığı tek kulüp olacak.

İspanyol kaleci, ilk sezonunda toplamda 44 maçta forma giymiş ve kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.

30 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon da 34'ü lig olmak üzere 43 maçta oynamıştı. Beşiktaş'ta geçen sezon boyunca tüm maçlarda forma giyen tek oyuncu Fabri'ydi. İspanyol kaleci, 34 karşılaşmada da şans bulurken 3 bin 60 dakikayla istikrarlı bir görüntü ortaya koydu.

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