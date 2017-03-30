F.Bahçe'nin Kjaer için istediği rakam

Simon Kjaer'in başta Chlesea olmak üzere birçok büyük kulüp tarafından istendiği ifade ediliyordu

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunmacısı Simon Kjaer için transfer iddiaları gündeme gelmeye başladı.

Simon Kjaer Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Başarılı futbolcunun başta Chlesea olmak üzere birçok büyük kulüp tarafından istendiği ifade ediliyordu. Ancak sarı lacivertli kulübe şu an için resmi bir teklif gelmiş değil.

10 MİLYON'A RAZI

Basında çıkan 15 milyon Euro'luk tekliflerin doğru olmadığı bilgisine ulaşan FutbolArena, sarı lacivertli yönetimin istediği rakamı da öğrendi. Finansal Fair Play Kuralları sebebiyle transfer yapmakta zorlanan yönetimin 10 Milyon Euro bonservis bedeli gelmesi durumunda futbolcuyu satmaya sıcak baktığı belirtildi.

Kjaer'den Fenerbahçe transfer açıklaması

Danimarkalı futbolcu Kjaer ülke basınına yaptığı açıklamada hem Fenerbahçe'deki durumu, hem de geleceği hakkında konuştu.

"DEMEK Kİ İŞİMİ DOĞRU YAPIYORUM"

"Adımın büyük kulüplerle anılması tabi ki gurur verici. Bunu inkar edemem. Çünkü büyük bir takımla ismini geçiyorsa demek ki işinizi doğru yapıyorsunuz. İşime saygılıyım ve çalışıyorum. Böyle devam etmek benim için çok önemli."

Fenerbahçe'de 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Danimarkalı futbolcu Kjaer kulüpteki geleceği hakkında ülke basınına şu açıklamaları yaptı: "Fenerbahçe'de mutluyum. Büyük bir kulüpteyim. Bu sezon belki istediğimiz sonuçları alamadık ama sezon sonuna kadar mücadeleyi bırakmadan çalışmamız gerekiyor. Bunu taraftarlarımıza borçluyuz. Kulüpte 2 yıl daha sözleşmem bulunuyor. Büyük takımlarla ismimin anılmasına gelecek olursak, bu tabi ki her futbolcunun gurununu okşayabilecek bir durum ama ben şu anda sadece Fenerbahçe'ye odaklandım. Sözleşmeme saygılı kalıyorum."

Simon Kjaer geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 28 maçta forma giydi ve 2 gol attı. Danimarkalı futbolcu bu sezon ise 19 maçta görev alırken, 1 gol kaydetti.