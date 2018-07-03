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F.Bahçeliler sokakta sabahladı

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F.Bahçeliler sokakta sabahladı
Fenerbahçe taraftarı dün geceden itibaren gündeme damgasını vurdu.

Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Fenerbahçe'de büyük değişim yaşanmaya başladı... Bunların en başında da sarı lacivertli taraftarların geçen sezonlara nazaran takımı sahiplenişi geliyor.

Fenerbahçe’de yeni sezon kombinelerine adeta kapışılıyor. Henüz transfer açıklamayan ve sadece Phillip Cocu’yu teknik direktörlüğe getiren Sarı-Lacivertlilerde taraftarlar kombinelere akın etti.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU
Öyle ki kombine almak için sarı lacivertli taraftarlar dün gece stat önünde sokakta sabahladı. Sabahın erken saatlerinde Ülker Stadı önünde şimdiden uzun kuyruklar oluştu.

Bu sezon kapalı gişe oynamasına kesin gözüyle bakılan Fenerbahçe'nin tribünleri dolduracak olan taraftarı Kadıköy'de ilginç manzaralar oluşturdu.

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