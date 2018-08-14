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F.Bahçe elenirse G.Saray'ın kasası dolacak

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F.Bahçe elenirse G.Saray'ın kasası dolacak
Fenerbahçe'nin Benfica maçı Galatasaray için de son derece önemli. Sarı-lacivertlilerin elenmesi durumunda UEFA'dan gelecek yayın gelirinin tamamı sarı-kırmızılılara kalacak.

2017-18 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde grup aşamalarında mücadele edeceği için katılım payı olarak 15 milyon euro kazanacak.

F.BAHÇE ELENİRSE HAVUZ GELİRİNİ G.SARAY ALIYOR
Geçen sezon Süper Lig'i ikinci tamamlayan Fenerbahçe ise Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak için 2 ön eleme turunu geçmek zorunda. Sarı-lacivertliler bugün oynanacak rövanş maçında Benfica'yı elerse Play-Off turuna yükselecek. Fenerbahçe bu turu geçerse kasasına 15 milyon euroluk bir gelir koyacak.

Şampiyonlar Ligi yayın haklarından Türkiye'nin yeni sezondaki havuz parası ise henüz belli değil. Geçtiğimiz sezon grup aşamasında tek Türk takımı olarak mücadele eden Beşiktaş, yayın haklarından yaklaşık 22 milyon euroyu kasasına koymuştu.

Bu sezon henüz yayın geliri net olmamakla birlikte daha da yükselecek. Fenerbahçe gruplara kalırsa yayın haklarını Galatasaray'la birlikte paylaşacak. Sarı-lacivertliler elenirse yayın havuzundan gelecek gelirin tamamı sarı-kırmızılı ekibe kalacak.

 

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