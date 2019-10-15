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EZHEL’DEN TEPKİ: “SUSMAK İSTİYORUM AMA DAYANAMIYORUM”

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EZHEL’DEN TEPKİ: “SUSMAK İSTİYORUM AMA DAYANAMIYORUM”
Rapçi Ezhel, PKK sempatizanı olduğuna dair ithamlarla ilgili "Susmak istiyorum, ama dayanamıyorum. Her gittiği yerde Türkçe Rap diye bağıran, Türkçeyi dünyaya tanıtan bir PKK sempatizanı olabilir mi?" dedi.

Rapçi Ezhel, sosyal medyada kendisinin terör örgütü PKK’nın sempatizanı olduğuna dair ithamlarla ilgili sert bir tepki gösterdi. Instagram’dan bir açıklama paylaşan Ezhel, susmak istediğini, ancak daha fazla dayanamadığını söyledi.

‘YAPTIKLARINIZ ÇOK AĞRIMA GİDİYOR’

Daha önce “Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla” hakkında dava açılan Ezhel’in açıklaması şöyleydi: “Susmak istiyorum ama dayanamıyorum arkadaşlar. Yaptıklarınız çok ağrıma gidiyor. Her gittiği yerde Türkçe Rap diye bağıran, Türkçeyi dünyaya tanıtan bir PKK sempatizanı olabilir mi? Erzincan'da köyü basılmış birisi terörist olabilir mi? Ankara'da tüm o bombaları gören tanıdıklarını kaybeden bir Ankaralı, yurt dışının katledilmesine sevinebilir mi? Sizlerden iğreniyorum. Tek suçum güzel ülkemizde hep beraber yaşamak istemek. Askerimiz ölmesin, insanımız aç ve cahil kalmasın istemek. Evet imkansızı istemek belki ama benim SAVAŞIM budur. Bir gün Türkiye'mi mutlu görmektir.”

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