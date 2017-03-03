Ezgi Avcı: "3.5 ay regl olamadım"

Tescilli güzel Avcı’nın katıldığı ‘Survivor’ yarışmasıyla parladı. Şimdi ise TV8.5’ta ‘Fonemedya’ adlı programı sunuyor...

Yeni programınız ‘Fonemedya' hayırlı olsun. Programın ismi nereden geliyor?

Çok teşekkürler. Programın isim annesi benim. Birkaç alternatifim vardı ve bunlardan biri olan ‘Fenomedya' kabul gördü. Programa ünlüleri ve sosyal medya fenomenlerini konuk ediyoruz.

Biraz da programın içeriğinden bahseder misiniz?

Sosyal medyayı iyi kullanan ünlüleri konuk ediyoruz çünkü internet ortamındaki yenilikleri ve komik görüntüleri konuştuğumuz zamanlar oluyor. O yüzden bu tür şeylerden haberdar olmak isteyen ünlüleri konuk alıyorum. Ayrıca bu kanalda kendimi çok rahat hissediyorum. Modum düşük olsa da evden çıkıp işyerime gelince mutlu oluyorum çünkü burası aile ortamı gibi.

Bu programı kabul etmenizdeki en büyük etken neydi?

Üniversiteyi bitirmeden önce sunucu olmak istiyordum ve bununla ilgili geleceğe yönelik hedefimi belirlemiştim. Sonrasında ‘Survivor' yarışmasına katıldım ve önüm açıldı. O dönem iki televizyon programı çektik, bir tane diziye girdim, bir reklam firmasının yüzü oldum. Güzel şeyler peş peşe gelmeye başladı…

Survivor’a katılmak şahane bir deneyimdi

‘Survivor' yarışmasına nasıl katıldınız?

Amerika'dan Türkiye'ye döndüğümde bir röportajım çıktı. Amerika'dayken Miami'de okuduğum için 'İklimleri benziyor; Survivor'a gitmek ister misin?' diye bir soru gelmişti. Ben de “Çok isterim” diye cevapladım. Sonra Acun Medya'dan bir telefon geldi; “Survivor' için görüşmeye bekliyoruz” dediler. ‘Survivor'a gidişim bu şekilde oldu.

Adada kadınsal durumlar söz konusu olduğunda sorunlarınızı nasıl hallediyordunuz?

Çok sıkıntı yaşamadım adada; sadece ilk iki hafta uyumadım. Temizlik konusuna gelince ben kaşlarımı yaptırıp gittim. Kaşları, bıyıkları çıkanlar düşünsün. Ayrıca aç olduğumuz için hormonlar da çalışmıyor. Yarışmada açlık yüzünden üç buçuk ay boyunca regl olmadım. Türkiye'ye geldiğimde bünyem şaşmıştı. Fakat Survivor’a katılmak şahane bir deneyimdi. Yine teklif alsam yine giderim.

Ama siz sporcusunuz. Hormonlarınız nasıl çalışmıyor?

Hava değişimi, stres, açlık ve uykusuzluk yüzünden…

Sunuculuk benim için oyunculuktan hep bir adım öndeydi

Okulunuz bitmeden sunucu olmayı kafanıza koymanızın bir sebebi var mı?

2013 yılında Miss Turkey yarışmasında üçüncü seçildikten sonra herkesin benden beklentisi oyuncu olmamdı. Fakat zamanla sunuculuğun kendimi daha iyi ifade edebileceğim bir alan olduğuna karar verdim. Yabancı bir ülkede eğitim almam ve farklı bir kültürü öğrenmem vizyonumu genişletti. Bu vizyonun da etkisiyle sunuculuk benim için oyunculuktan hep bir adım önde oldu.