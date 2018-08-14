Eylül Öztürk canlı yayında açıkladı: Hamileyim

Kanal D’nin yeni sohbet programı '4 Kadın Zamanı' bu sabah yeni bölümüyle ekrana geldi.

Eylül Öztürk, Hande Ataizi, Derya Tuna ve Seda Akgül’ün yer aldığı '4 Kadın Zamanı' programının ilk saatlerinde evlilik konusu masaya yatırıldı.

"3 AYLIK HAMİLEYİM"

Hanımların görüşlerini paylaştığı bu anlarda Eylül Öztürk, çok özel bir açıklama yaptı. Seda Akgül’ün “Eylül’cüğüm sen çocuk düşünüyor musun?" sorusu üzerine, "O zaman yeri gelmişken söyleyeyim, baya bir bekliyordum söylemek için; 3 aylık hamileyim. Henüz cinsiyeti belli değil. Şu an çok mutluyum” dedi.

'4 Kadın Zamanı' programı, hafta içi her gün saat 09.30’da canlı yayınla Kanal D’de.