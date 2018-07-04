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Eylül cinayetinde flaş gelişme!

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Eylül cinayetinde flaş gelişme!
Eylül Yağlıkara'nın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada flaş gelişme yaşandı. Tutuklu bulunan Uğur Koçyiğit’in annesi Huriye Koçyiğit akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara'da öldürülen 8 yaşındaki Eylül cinayetiyle ilgili soruşturma sürerken, dün bir kişi daha tutuklandı.

ŞÜPHELİNİN ANNESİ ARAMA KÖPEKLERİ GELİYOR DİYE UYARMIŞ! 

Eylül’ün öldürülmesiyle ilgili 6 gündür gözaltında bulunan tutuklu Uğur Koçyiğit’in annesi Huriye, eşi Halime ile olay günü telefonla görüştüğü Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ve Ö.Y.’nin sorgusu tamamlandı. Şüphelilerin hepsinin olaydan haberdar olmadıklarını söylediği öğrenildi.

Huriye Koçyiğit çelişkili ifadeler verirken, Eylül’ün aranması için köye ekiplerin gelmesinden sonra paniklediği, şüpheli hareketlerde bulunduğu, komşusunun telefonundan oğlunu arayarak “Neredesin, köye kokuya duyarlı köpekler getiriliyormuş” dediği bildirildi.

Uğur Koçyiğit’in ise annesinin telefonundan sonra Eylül’ü arayan ekibin yanına giderek “Ya niye köpekleri getiriyorlar ki, köpeklerin aramasına gerek yok ki? Eylül neredeyse çıkar. Köpeklere gerek yok” diyerek paniklediği, ardından da kayıplara karıştığı belirlendi.

KOÇYİĞİT 3. KEZ SORGULANACAK

İki kez yapılan sorgulamada suçlamaları kabul etmeyen Uğur Koçyiğit, yeni deliller ışığında tekrar sorguya alınacak. Koçyiğit, sorgulama için halen tek kişilik koğuşta tutulduğu Sincan Cezaevi’nden getirilecek.

TUTUKLANDI

Tutuklu Koçyiğit’in eşi Halime Koçyiğit ise ifadesinde “Olay günü köyde değildim. Haberim yok. Eğer o yaptıysa Allah belasını versin” dediği öğrenildi. Koçyiğit’in olay günü 3 kez telefonla aradığı Eylül’ün üvey amcasının karısı H.Y. ise ifadesinde, özetle şunları söyledi: “Beni arayıp sürekli annesinin evde olup olmadığını sordu. Her seferinde ‘Annem evde mi, bakar mısın’ diye sordu. Bunun dışında konuşmamız olmadı, olaydan bahsetmedi”

Sorguların ardından Uğur Koçyiğit’in annesi Huriye Koçyiğit, dün akşam çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ö.Y. ile Halime Koçyiğit, serbest kaldı. H.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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