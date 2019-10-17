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EYLEM İPEK ŞAFAK’IN TORPİLİ KİM?

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EYLEM İPEK ŞAFAK’IN TORPİLİ KİM?
Posta gazetesi ve TV8'de dedikodu yaparak medya sektörüne hızlı giriş yapan Eylem İpek Şafak'ın torpili kim?

Hayatımıza bir girdi pir girdi. Önce Posta gazetesinde ‘Benden Duymuş Olmayın’ adlı köşe yazarak magazin dünyasının dedikodularını yaymaya başladı, sonra da Tv 8’de ‘Gel Konuşalım’ adlı programa adını yazdırdı.  Bu görevlerini hala icra ediyor bu kızımız. Bir çok anlı şanlı gazetecilerimiz iş bulamazken bu kızımız 2 kurumda da, dedikodu yaparak hayatını sürdürüyor.

Bu kızımızın özgeçmişine bakarken  şarkıcı Yaşar İpek karşımıza çıkıyor. Türk magazin dünyasına hızla giren Eylem Şafak İpek, bu şarkıcımızın kardeşi çıkıyor.Şu an Gökhan Şafak’la evli olan bu hırslı kızımız, hem eşinin hem de kzlık soyadını kullanıyor.

Herkesin merak ettiği bir soru var bu kızımızla ilgili. O da şu; bir çok ünlü gazeteci iş bulamazken  Eylem Şafak İpek nasıl oluyorda 2 kurumda iş bulabiliyor. Hiçbir tecrübesi olmayan bu kızımızın çalıştığı kurumlarda  torpili kim? Vallahi ne desek boş. Bizde bilmiyoruz. Ama bilen biri var. O da Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı’nın ayrıldığı eşi Şeyma Subaşı.

İşte Şeyma Subaşı'dan şaşırtan Eylem İpek Şafak yorumu. TV8’in magazin programı ‘Gel Konuşalım’da yorumcu olan Yaşar İpek'in kız kardeşi Eylem İpek Şafak, ayrıca Instagram’da ‘Gazete Magazin’ adlı bir sayfada magazin paylaşımları yapıyor.  Eylem İpek Şafak’ın, Melisa Ilıcalı ile ilgili yaptığı okul paylaşımı herkesi şaşırtmıştı. Şafak, "Daha önce okula gitmediği için eleştirilen Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın kızları Melisa, velayetinin babası Ilıcalı'ya geçmesinden sonra okuluna ara vermeden devam ediyor." ifadelerini kullandı. Bunu gören Şeyma Subaşı ise, "Eylem’cim bu haberle şaka yapmak istedin herhalde? TV8'de kanalda nasıl çalışmaya başladığını paylaşır mısın sayfanda?" diye imalı bir yazı sosyal medyasından paylaştı.. Şeyma Subaşı, hemen ardından başka bir takipçinin yorumuna şu yanıtı verdi: "Yok sinirlenmek değil, şaşırdım! Paytak konuşuyor, ekrana olmaz dediler, ben zorla çok daha tatlı ekranda enerji verir dedim. Olsun iyi niyetten zarar gelmez hiçbir zaman." dedi. Şeyma Subaşı’nın o yorumları daha sonra silindi.

Eylem İpek Şafak, Acun Ilıcalı ile nasıl bir bağ kurduysa onu yerinden kimse edemiyor. Bir çok ünlü ‘Gel Konuşalım’da yorum yapsada sonunda ayrıldı.Geriye hep Eylem İpek Şafak kaldı. En son ayrılanda Hakan Ural oldu. Bazı iddialara göre; Ural TV8’den bu kızımız yüzünden ayrılmış.

Bazı iddialara göre de bu kızımız taraflı yayın yapıyor. Ağabeyi Yaşar İpek’in şu sıralar boşanmak istediği eşi Seren Serengil hakkında hep olumsuz yazılar yazıyor. Aynı zamanda da Serengil’e hapis yatırarak bir numaralı düşmanı olan Gülben Ergen’e de özellikle kıyak haberlere yer veriyor.Tabiki bu da yengesi Seren Serengil’i bir hayli kızdırıyor.

Bakalım bu Torpilli kızımız medya sektörü içerisinde daha neler yaşayıp, yaşatacak. Zamanla hep birlikte göreceğiz.

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