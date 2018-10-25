Ey Yükselen Cumhuriyet Çocukları

Uğur Güneri Yazdı...

İstanbul’un değişik yerlerine Cumhuriyet‘in 95. yılı ile ilgili kutlama mesajları yerleştirilmiş… Görüntüde kalmayıp özde olduğuna inandığımız bu kutlamalar güzel. Çünkü cumhuriyet, bu milletin sahip olduğu en kıymetli değerlerinden biri…

Aslında 29 Ekim 1923 tarihinde Mecliste oy birliği ile kabul edilen Cumhuriyetin ilanına daha o günden karşı çıkanlar vardı ve bunlar halife Abdülmecit’in etrafında toplanıyorlardı…

Neyse ayrıntıya girmeyelim demem o ki, taa o günlerde Cumhuriyet’e karşı olan bir kitle vardı ve hilafetin kaldırılması ile bunların sayısı arttı.

Bir zaman sonra cumhuriyet karşıtları yer altına çekilerek orada örgütlenmelerini ve yayılmalarını sürdürdüler bıkmadan usanmadan…

Ve bugün; demokrasi zırhının güvencesinde yaptıkları gösterilerde “şeriat isteriz” diyen de var…

Gizli kapaklı ifadelerle, ağızlarındaki baklayı yuvarlayarak cumhuriyete karşı olanlar da…

Öte yandan Cumhuriyet’in ilk dönemlerini baskıcılık ile suçlayıp, basit ideoljik genelleme ve önermelerle 2. Cumhuriyet safsatasına sığınan bazı liberaller de…