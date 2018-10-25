  • BIST 92.916
  • Altın 224,315
  • Dolar 5,6595
  • Euro 6,4449
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKırım'da patlama!

Ey Yükselen Cumhuriyet Çocukları

»
Ey Yükselen Cumhuriyet Çocukları
Uğur Güneri Yazdı...

İstanbul’un değişik yerlerine Cumhuriyet‘in 95. yılı ile ilgili kutlama mesajları yerleştirilmiş… Görüntüde kalmayıp özde olduğuna inandığımız bu kutlamalar güzel. Çünkü cumhuriyet, bu milletin sahip olduğu en kıymetli değerlerinden biri…
Aslında 29 Ekim 1923 tarihinde Mecliste oy birliği ile kabul edilen Cumhuriyetin ilanına daha o günden karşı çıkanlar vardı ve bunlar halife Abdülmecit’in etrafında toplanıyorlardı… 
Neyse ayrıntıya girmeyelim demem o ki, taa o günlerde Cumhuriyet’e karşı olan bir kitle vardı ve hilafetin kaldırılması ile bunların sayısı arttı. 
Bir zaman sonra cumhuriyet karşıtları yer altına çekilerek orada örgütlenmelerini ve yayılmalarını sürdürdüler bıkmadan usanmadan… 
Ve bugün; demokrasi zırhının güvencesinde yaptıkları gösterilerde “şeriat isteriz” diyen de var… 
Gizli kapaklı ifadelerle, ağızlarındaki baklayı yuvarlayarak cumhuriyete karşı olanlar da… 
Öte yandan Cumhuriyet’in ilk dönemlerini baskıcılık ile suçlayıp, basit ideoljik genelleme ve önermelerle 2. Cumhuriyet safsatasına sığınan bazı liberaller de…

YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

Etiketler: , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ’nün 25 ‘altın kuralı’25 Ekim 2018 Perşembe 09:56
  • Esenyurt’ta fabrika yangını!25 Ekim 2018 Perşembe 09:47
  • İstanbul'a yağış uyarısı!25 Ekim 2018 Perşembe 09:41
  • MEB, Danıştay'ın kararını temyize götürdü24 Ekim 2018 Çarşamba 16:56
  • New Yok Times: Kaşıkçı cinayetinde S.Arabistan Erdoğan'a rüşvet teklif etti24 Ekim 2018 Çarşamba 15:46
  • İki üst düzey yönetici yakalandı!24 Ekim 2018 Çarşamba 15:04
  • Bakan Akar yeni askerlik sistemini anlattı!24 Ekim 2018 Çarşamba 13:03
  • Adalet Bakanı Gül'den af açıklaması!24 Ekim 2018 Çarşamba 10:28
  • Erdoğan'dan Kaşıkçı ailesine telefon!24 Ekim 2018 Çarşamba 10:06
  • Cemal Kaşıkçı’nın cesedi parçalanmış halde bulundu24 Ekim 2018 Çarşamba 10:03
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim