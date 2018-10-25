Ey Yükselen Cumhuriyet Çocukları

İstanbul’un değişik yerlerine Cumhuriyet‘in 95. yılı ile ilgili kutlama mesajları yerleştirilmiş… Görüntüde kalmayıp özde olduğuna inandığımız bu kutlamalar güzel. Çünkü cumhuriyet, bu milletin sahip olduğu en kıymetli değerlerinden biri…
Aslında 29 Ekim 1923 tarihinde Mecliste oy birliği ile kabul edilen Cumhuriyetin ilanına daha o günden karşı çıkanlar vardı ve bunlar halife Abdülmecit’in etrafında toplanıyorlardı…
Neyse ayrıntıya girmeyelim demem o ki, taa o günlerde Cumhuriyet’e karşı olan bir kitle vardı ve hilafetin kaldırılması ile bunların sayısı arttı.
Bir zaman sonra cumhuriyet karşıtları yer altına çekilerek orada örgütlenmelerini ve yayılmalarını sürdürdüler bıkmadan usanmadan…
Ve bugün; demokrasi zırhının güvencesinde yaptıkları gösterilerde “şeriat isteriz” diyen de var…
Gizli kapaklı ifadelerle, ağızlarındaki baklayı yuvarlayarak cumhuriyete karşı olanlar da…
Öte yandan Cumhuriyet’in ilk dönemlerini baskıcılık ile suçlayıp, basit ideoljik genelleme ve önermelerle 2. Cumhuriyet safsatasına sığınan bazı liberaller de…
Oysa hepsi bal gibi biliyorlar ki, cumhuriyet yönetimi, ilanından bugüne kadar çağdaş, demokratik ve özgürlükçü, insan haklarından yana sürekli bir gelişim sürecinden geçmiş bugünlere ulaşmıştır… Nedense bu gerçeği görmezden gelip, 95 yıl öncesine gidilerek kemalizm, faşizm, tek parti sloganları ile cumhuriyet daima yıpratılmak istenmekte…
Elbette Atatürk’ eleştirilir. Cumhuriyetin ilk yıları da… Hata sonrası da.
Hatta ve hatta, cumhuriyete karşı olduğunu da söyleyebilir insanlar. Ama düşünce, fikir ve söz de kalmak şartıyla… Asarak, keserek, döverek değil…
Evet… Cumhuriyetimiz 95 yaşında…
Kimilerine göre faşist esintiler sergileyen o muhteşem, coşkulu 29 Ekim kutlamaları epeydir geçmişte kaldı. Ama olsun…
Cumhuriyeti gönlümüzde hep aynı coşkuyla kutluyoruz…
Atatürk’ten
“Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizsiniz…” emanetini alan babalarımız, zamanı gelince bize devretti.. Bizler de çocuklarımıza verdik bu sorumluluğu…
Evet…Atatürk’ün naçiz vücudunun toprağı bol olsun, gözü arkada kalmasın. Çünkü Türkiye cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır..
Ne mutlu Türkiye Cumhuriyeti’nin kanatları altında yaşayan milletimize…
- BIST 92.916
- Altın 224,315
- Dolar 5,6595
- Euro 6,4449
- İstanbul 14 °C
- Ankara 7 °C
- Galatasaray'da Nagatomo şoku
- Cem Özer'den İyi haber
- Berkay Çıldırdı
- Özpetek'e 18 yaş sınırı
- Bavulun içinden neler çıktı?
- Ey Yükselen Cumhuriyet Çocukları
- Türk Polisi kuyudan su örneği aldı!
- Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
- Ünlü model fotoğraf çekimlerinde yürek hoplattı!
- Musti'nin oyunu!
- Çamlıca Camisini yapan firma da konkordato ilan etti
- S.Arabistan savcısı Kaşıkçı cinayetinin planlı olduğunu açıkladı!
- Metiner: "Bülent Arınç'ın oğlu bana saldırdı'
- Ebru Gündeş'in sağlık durumu kötü!
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Ey Yükselen Cumhuriyet Çocukları
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
VİDEO GALERİ
- 16:37 - Galatasaray'da Nagatomo şoku
- 16:33 - Cem Özer'den İyi haber
- 16:24 - Berkay Çıldırdı
- 16:19 - Özpetek'e 18 yaş sınırı
- 16:12 - Bavulun içinden neler çıktı?
- 16:07 - Ey Yükselen Cumhuriyet Çocukları
- 15:40 - Türk Polisi kuyudan su örneği aldı!
- 15:37 - Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
- 15:32 - Ünlü model fotoğraf çekimlerinde yürek hoplattı!
- 15:23 - Musti'nin oyunu!
- 15:12 - Çamlıca Camisini yapan firma da konkordato ilan etti
- 15:02 - S.Arabistan savcısı Kaşıkçı cinayetinin planlı olduğunu açıkladı!
- 14:44 - Metiner: "Bülent Arınç'ın oğlu bana saldırdı'
- 14:40 - Ebru Gündeş'in sağlık durumu kötü!
- 14:33 - Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim
Tel : 0532 262 49 23 | Haber Sistemi: CM Bilişim