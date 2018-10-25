Ey Yükselen Cumhuriyet Çocukları

Uğur Güneri / Yazar

İstanbul’un değişik yerlerine Cumhuriyet‘in 95. yılı ile ilgili kutlama mesajları yerleştirilmiş… Görüntüde kalmayıp özde olduğuna inandığımız bu kutlamalar güzel. Çünkü cumhuriyet, bu milletin sahip olduğu en kıymetli değerlerinden biri…

Aslında 29 Ekim 1923 tarihinde Mecliste oy birliği ile kabul edilen Cumhuriyetin ilanına daha o günden karşı çıkanlar vardı ve bunlar halife Abdülmecit’in etrafında toplanıyorlardı…

Neyse ayrıntıya girmeyelim demem o ki, taa o günlerde Cumhuriyet’e karşı olan bir kitle vardı ve hilafetin kaldırılması ile bunların sayısı arttı.

Bir zaman sonra cumhuriyet karşıtları yer altına çekilerek orada örgütlenmelerini ve yayılmalarını sürdürdüler bıkmadan usanmadan…

Ve bugün; demokrasi zırhının güvencesinde yaptıkları gösterilerde “şeriat isteriz” diyen de var…

Gizli kapaklı ifadelerle, ağızlarındaki baklayı yuvarlayarak cumhuriyete karşı olanlar da…

Öte yandan Cumhuriyet’in ilk dönemlerini baskıcılık ile suçlayıp, basit ideoljik genelleme ve önermelerle 2. Cumhuriyet safsatasına sığınan bazı liberaller de…

Oysa hepsi bal gibi biliyorlar ki, cumhuriyet yönetimi, ilanından bugüne kadar çağdaş, demokratik ve özgürlükçü, insan haklarından yana sürekli bir gelişim sürecinden geçmiş bugünlere ulaşmıştır… Nedense bu gerçeği görmezden gelip, 95 yıl öncesine gidilerek kemalizm, faşizm, tek parti sloganları ile cumhuriyet daima yıpratılmak istenmekte…

Elbette Atatürk’ eleştirilir. Cumhuriyetin ilk yıları da… Hata sonrası da.

Hatta ve hatta, cumhuriyete karşı olduğunu da söyleyebilir insanlar. Ama düşünce, fikir ve söz de kalmak şartıyla… Asarak, keserek, döverek değil…

Evet… Cumhuriyetimiz 95 yaşında…

Kimilerine göre faşist esintiler sergileyen o muhteşem, coşkulu 29 Ekim kutlamaları epeydir geçmişte kaldı. Ama olsun…

Cumhuriyeti gönlümüzde hep aynı coşkuyla kutluyoruz…

Atatürk’ten

“Ey yükselen yeni nesil! istikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizsiniz…” emanetini alan babalarımız, zamanı gelince bize devretti.. Bizler de çocuklarımıza verdik bu sorumluluğu…

Evet…Atatürk’ün naçiz vücudunun toprağı bol olsun, gözü arkada kalmasın. Çünkü Türkiye cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır..

Ne mutlu Türkiye Cumhuriyeti’nin kanatları altında yaşayan milletimize…