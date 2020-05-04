Ey Özgürlük!

Zuhal Karadeniz

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü...

Cânım ülkem ve "basın özgürlüğü" ile ilgili birkaç şey söylemek istedim bu hafta;

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Söyleyeceklerim bu kadar...

Sevgiler ve özgür günler dilerim.



Özgür Zuhal Karadeniz