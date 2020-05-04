Ey Özgürlük!

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü...
Cânım ülkem ve "basın özgürlüğü" ile ilgili birkaç şey söylemek istedim bu hafta;
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
..................
..
....
.
...................!
Söyleyeceklerim bu kadar...
Sevgiler ve özgür günler dilerim.
Özgür Zuhal Karadeniz