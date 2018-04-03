Evlilik Teklifine Ne Dedi?

Selim Selimoğlu, Bengü'ye Fransa'nın başkenti Paris'te evlilik teklifinde bulundu.

Geçtiğimiz yıl Selim Selimoğlu ile ilişki yaşamaya başlayan şarkıcı Bengü, dün akşam sürpriz bir paylaşımda bulundu. Çift Paris'te ilişkilerinin 1. yıllarını kutladı. Burada Selim Selimoğlu, Bengü'ye evlilik teklif etti. Instagram'dan bir fotoğraf paylaşan Bengü altına "Doğduğum günde; birinci senemizde “evet” dedim..

Bengü'nün paylaştığı fotoğrafta oldukça mutlu olduğu görülürken, parmağındaki yüzük ise dikkat çekti. Geçtiğimiz sene sevgilisiyle fotoğrafını paylaşan Bengü altına "Çok aradım seni" notunu düşmüştü ve ilişkiyi bu paylaşımla duyurmuştu.