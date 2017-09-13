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Evlilik programıyla tanınmıştı! Fuhuştan gözaltına alındı

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Evlilik programıyla tanınmıştı! Fuhuştan gözaltına alındı
ADANA merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda, 'eskortluk sitesi' adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği iddia edilen 2'si kadın 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin arasında özel bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç pr

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 ay önce 36 yaşındaki Mehmet A. liderliğindeki fuhuş çetesine yönelik çalışma başlattı. Çetenin 'eskortluk sitesi' adı altında fuhuş çetesi kurduğu ve fuhuşa yer temin ettiği bilgisine ulaşan polisler, Adana merkezli, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Muğla, Eskişehir, Gaziantep, Antalya, Kocaeli, Mersin, Hatay, Şanlıurfa ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, çete lideri Mehmet A., eşi Yıldız A., kardeşi İbrahim Halil A., üvey kardeşi Halil İbrahim A., kayınbiraderi Ergün D. ile birlikte özel bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programına katılarak ünlenen Birkan K.'nın da aralarında bulunduğu 2'si kadın 20 kişi yakalandı. Adana'ya getirilerek sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, sorguya alındı.

674 KADIN MAĞDUR

Toplam 674 kadını mağdur eden çeteye yönelik operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı.  İddiaya göre, çete üyelerinin 11 ilde 54 eskort sitesi kurduğu, fuhuş amaçlı 1 aylık ilan vermek isteyen kadınlardan bin ile 6 bin lira arasında değişen miktarlarda para aldıkları belirlendi. Çete lideri Mehmet A.'nın reklam şirketi kurduğu, ilan vermek isteyen kadınların parayı bu şirketin hesabına yatırdığı saptandı. Toplam 6.5 milyon lira para bulunan hesaptan çete liderinin eşi Yıldız A.'nın hesabına da yüklü miktarlarda para aktarıldığı belirlendi. Her kent için özel bir temsilci atadığı öğrenilen çetenin aylık ortalama 600 bin lira kazanç elde ettiği, gözaltındaki bazı kişilerin siteyi ve girilen ilanları yönettiği, bazılarının da ilan metinlerini yazdıkları anlaşıldı. Özel bir televizyon kanalında yayınlanan izdivaç programıyla ünlenen damat adayı Birkan K.'nın ise 2 kadını erkeklere pazarladığı, bu işten maddi kazanç elde ettiği ileri sürüldü.

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