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'Evlilik programı' adı altındaki skandallar Meclis'e taşındı!

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'Evlilik programı' adı altındaki skandallar Meclis'e taşındı!
Skandalların eksik olmadığı izdivaç programlarıyla ilgili harekete geçen TBMM, ilk toplantısını yaptı. Toplantıda bu programlarla ilgili "kurgulanmış senaryo" yorumu yapıldı.

Evlilik/izdivaç programlarının aile kurumuna olumsuz etkilerinin araştırılarak alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Alt Komisyon başkanlığına, AK Parti Gaziantep Milletvekili Canan Candemir Çelik seçildi.

EN YAŞLI ÜYE BAŞKANLIK ETTİ

İlk toplantısını gerçekleştiren komisyon, en yaşlı üye sıfatıyla AK Parti Yalova Milletvekili Fikri Demirel başkanlığında toplandı.

Komisyonda verilen önergenin kabul edilmesiyle, alt komisyon başkanlığına Çelik seçildi.

AK Parti’li Çelik, yıllardır televizyon kanallarının gündüz kuşağında yayınlanan evlilik programlarıyla ilgili ciddi bir rahatsızlığın söz konusu olduğunu belirtti.

ŞİKAYET DİLEKÇELERİ MASADA

Programlarda iş, evlilik aşamasına gelince reyting kaygısıyla olayın magazinleştirildiğini anlatan Çelik, konuya ilişkin bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlara binlerce şikayet dilekçesinin ulaştığını kaydetti.

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