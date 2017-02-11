Evlilik hazırlığı yapan Siren Ertan'dan eski eşine şok teklif!

Siren Ertan, yeni aşkı Ersin Kayalar ile evlilik kararı aldı. İddiaya göre bahar ayındaki düğünü Gökhan Çarmıklı’nın Çeşme’deki otelinde yapmak isteyen Ertan, bu fikrini eski eşine söyleyince onu kızdırdı!..

Cemiyet dünyasının en gözde çiftlerinden Siren Ertan ile Gökhan Çarmıklı, 9 yıllık evliliklerini Ekim 2015'te noktalamıştı. Ayrılığın ardından bir süre dost kalmayı başaran eski eşler, hayatlarına yeni insanların girmesiyle araya mesafe koydu... Çarmıklı, Bahar Tangır'la yeni bir aşka yelken açarken sosyetik modacı ise gönlünü Ersin Kayalar'a kaptırdı. Gökhan Çarmıklı, geçtiğimiz yazı yeni aşkı Tangır'la Çeşme'de sahibi olduğu '7800' isimli otelde geçirirken eski eşi ise adres değiştirdi.

BAŞKA OTEL ARIYOR

Siren Ertan, Ersin Kayalar'la 'Alavya' isimli otelde konakladı. Boşandıktan sonra Gökhan Çarmıklı'yla birlikteyken tüm yazını geçirdiği '7800' adlı otele adım atmayan Siren Ertan, geçtiğimiz günlerde eski eşini yaptığı bir teklifle şoke etti.

Dedikodulara göre güzel modacı, kısa bir süre önce iş adamı sevgilisi Ersin Kayalar'la evlenmeye karar verdi. İzmirli olan sosyetik modacı, Kayalar'la evlenmek için Çeşme'nin hayalini kurdu. Düğün yeri olarak da çok sevdiği ve çok emeğinin olduğu 7800 isimli oteli düşünen Siren Ertan, bu fikrinden eski eşine bahsetti. Ancak yine iddialara göre Gökhan Çarmıklı, eski eşinin Ersin Kayalar'la otelinde evlenmesine şiddetle karşı çıktı. Bunun üzerine de Siren Ertan, bahar aylarında yapmayı planladığı düğün için Çeşme'de başka bir otel düşünüyor.