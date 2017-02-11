  • BIST 87.473
  • Altın 146,799
  • Dolar 3,6888
  • Euro 3,9268
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAALTIN FİYATLARINDAKİ YÜKSELİŞ SÜRÜYOR

Evlilik hazırlığı yapan Siren Ertan'dan eski eşine şok teklif!

»
Evlilik hazırlığı yapan Siren Ertan'dan eski eşine şok teklif!
Siren Ertan, yeni aşkı Ersin Kayalar ile evlilik kararı aldı. İddiaya göre bahar ayındaki düğünü Gökhan Çarmıklı’nın Çeşme’deki otelinde yapmak isteyen Ertan, bu fikrini eski eşine söyleyince onu kızdırdı!..

Cemiyet dünyasının en gözde çiftlerinden Siren Ertan ile Gökhan Çarmıklı, 9 yıllık evliliklerini Ekim 2015'te noktalamıştı. Ayrılığın ardından bir süre dost kalmayı başaran eski eşler, hayatlarına yeni insanların girmesiyle araya mesafe koydu... Çarmıklı, Bahar Tangır'la yeni bir aşka yelken açarken sosyetik modacı ise gönlünü Ersin Kayalar'a kaptırdı. Gökhan Çarmıklı, geçtiğimiz yazı yeni aşkı Tangır'la Çeşme'de sahibi olduğu '7800' isimli otelde geçirirken eski eşi ise adres değiştirdi.

BAŞKA OTEL ARIYOR

Siren Ertan, Ersin Kayalar'la 'Alavya' isimli otelde konakladı. Boşandıktan sonra Gökhan Çarmıklı'yla birlikteyken tüm yazını geçirdiği '7800' adlı otele adım atmayan Siren Ertan, geçtiğimiz günlerde eski eşini yaptığı bir teklifle şoke etti.

Dedikodulara göre güzel modacı, kısa bir süre önce iş adamı sevgilisi Ersin Kayalar'la evlenmeye karar verdi. İzmirli olan sosyetik modacı, Kayalar'la evlenmek için Çeşme'nin hayalini kurdu. Düğün yeri olarak da çok sevdiği ve çok emeğinin olduğu 7800 isimli oteli düşünen Siren Ertan, bu fikrinden eski eşine bahsetti. Ancak yine iddialara göre Gökhan Çarmıklı, eski eşinin Ersin Kayalar'la otelinde evlenmesine şiddetle karşı çıktı. Bunun üzerine de Siren Ertan, bahar aylarında yapmayı planladığı düğün için Çeşme'de başka bir otel düşünüyor.

Etiketler: , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Nuri Sesigüzel'den üzücü haber11 Şubat 2017 Cumartesi 12:11
  • “Doğru Zaman Geldiğinde Evlenmeyi Düşünüyoruz”10 Şubat 2017 Cuma 15:55
  • NİL KARAİBRAHİMGİL BABYLON’DAYDI10 Şubat 2017 Cuma 15:35
  • EROL EVGİN’DEN UNUTULMAZ KONSER10 Şubat 2017 Cuma 15:30
  • 5.SİHİRLİ MİKROFON RADYO ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU.10 Şubat 2017 Cuma 15:24
  • Zaza Enden'in gergin anları!10 Şubat 2017 Cuma 15:03
  • Alkolsüz Caner!10 Şubat 2017 Cuma 15:01
  • Kilo verdi, yeniden doğdu10 Şubat 2017 Cuma 14:57
  • Seda'yı kırmak için söylemedim10 Şubat 2017 Cuma 14:53
  • Tuba kendinden bezdirdi.10 Şubat 2017 Cuma 14:47
    • Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Haber Konseyi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0212 275 13 20 | Haber Sistemi: CM Bilişim