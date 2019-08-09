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EVLİ ŞEF OTELDE SEVGİLİSİ İLE YAKALANDI!

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EVLİ ŞEF OTELDE SEVGİLİSİ İLE YAKALANDI!
MasterChef programının evli jüri üyesi Somer Sivrioğlu, bir yıldır birlikte olduğu yasak aşkı ile objektiflere yakalandı. Programın diğer evli jüri üyesi Hazer Amani de şarkıcı Sıla ile yakalandıktan sonra eşinden boşanmıştı.

Yemek yarışması MasterChef'in jüri üyeleri, yaşadıkları yasak aşklarla gündemden düşmüyor.

Sabah Gazetesi'nden Gökhan Gökduman'ın haberine göre önce evli şef Hazer Amani, şarkıcı Sıla ile gece yarısı arabada uyurken görüntülenmişti. Ardından şef Somer Sivrioğlu'nun, programda çalışan bir editörle eşini aldattığı ortaya çıkmıştı.

ŞEFLER İŞİ PİŞİRDİ!

Yaklaşık bir yıldır yasak aşk yaşayan Somer Sivrioğlu ile Pınar adlı evli sevgilisi, önceki gün Beşiktaş'taki bir otelde görüntülendi. Öğle yemeği yiyen ikili, taksiyle otelden ayrıldı.

Sivrioğlu'nun, ihanet nedeniyle 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'yla arası bozuk. Aynı şekilde Hazer Amani de, Sıla olayının ardından 5 yıllık eşinden boşandı.

 

Kaynak: Sacitaslan.com

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