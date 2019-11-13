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EVLİ OYUNCU ERTAN SABAN’IN ÇAPKINLIK GECESİ!

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EVLİ OYUNCU ERTAN SABAN’IN ÇAPKINLIK GECESİ!
Evli ve bir çocuk babası oyuncu Ertan Saban dün gece çapkınlık turunda çok fena yakalandı. Sarışın bir güzelle sabaha kadar eğlenen Saban, flaşların patlamasıyla da neye uğradığını şaşırdı!

Oyuncu Ebru Özkan ile evli ve bir çocuk babası Ertan Saban önceki gün sabaha karşı sarışın bir güzelle samimi şekilde görüntülendi.

Mekan çıkışında flaşların patlaması ile panik yaşayan Saban ve yanındaki güzel, neye uğradığını şaşırdı.

Oyuncu Ertan Saban, önceki akşam Cihangir’de bulunan bir mekanda çapkınlık turunda yakalandı. Sarışın bir güzelle samimi bir şekilde objektiflere yakalanan oyuncu mekan çıkışı kendisini görüntüleyen basın mensuplarını karşısında görünce panik yaptı.

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AYNI TAKSİYLE MEKANDAN UZAKLAŞTILAR

Ertan Saban basın mensuplarının kendisine yönelttiği sorulara, “Saçma sapan hareketler yapmayın, ben evli bir insanım ve çocuğum var. Öyle bir şey olabilir mi Allah aşkına?” diye yanıt verdi. Saban, yanındaki güzelle aynı taksiye binip mekandan uzaklaştı.

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