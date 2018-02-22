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Evli Olmasına Rağmen Bana Mesaj Atıyor

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Evli Olmasına Rağmen Bana Mesaj Atıyor
Manken ve Şarkıcı Duygu Öcal, Cem Özer'in evli olmasına rağmen hala kendisine mesaj atmasını tuhaf karşılıyor.

 

 

Manken ve şarkıcı Duygu Öcal Ankara eğlence sektörünün bir numaralı ismi olmasına rağmen geçtiğimiz günlerde İstanbul'dan aldığı tekliflerden sonra İstanbul'a tekrar yerleşeceğinin müjdesini verdi. 

Ankara'da erkeklerden çok kadınların tacizine uğrayan seksi şarkıcı, eski şovmenlerden Cem Özer'in kendisine sürekli mesaj attığını yakın bir arkadaşıyla konuşurken, Cem Özer'in evli olduğunu öğrenince şok olduğunu söyledi. Öcal, "Evli bir insanın bir başka kadına mesaj atmasına anlam veremediğini" söylerek "Cem Özer'in neden sürekli evlenip boşandığının ortaya çıktığını" söyledi. Arkadaşı olmasaydı evli olmadığını anlayamacağını belirtti. 

 

İşte evli Cem Özer'in, seksi manken ve şarkıcı Duygu Öcal'a attığı o mesajlar;

 

 

 

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